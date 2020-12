Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si organizzano con poteri sostitutivi al governo non si chiede al CDM di approvare un documento all’ultimo momento il mess da utilizzare serve un piano ambientale serio anche sfidando i sindaci sui progetti di trasformazione urbana sono alcuni dei punti indicati da Matteo Renzi ha Giuseppe Conti in una lunga missiva resa pubblica su Facebook in cui si definisce il piano per i ricoveri come un collage di buone intenzioni senza anima è in programma oggi alle 18 l’incontro tra come te la delegazione di nell’ambito della verifica di governo e oggi vertice tra Conte cavi delegazione di maggioranza sul altrettanti compiti di Natale si può tiza tutta Italia zona rossa dalla vigilia della Befana al 3 gennaio sono festivi e prefestivi dello stesso periodo in programma oggi anche un nuovo incontro tra governo e regioni governatore Ligure Giovanni Toti avverte che se il governo deciderà la zona rossa per tutta l’Italia Natale necessariamente ci adegueremo Però ritengo che siapizza è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittiva Anche laddove se ne potrebbe fare a meno i primi italiani saranno vaccinati già subito dopo Natale se lei Ma il 21 dicembre darà il via libera al farmaco della pfizer il presidente Sergio Mattarella scrive a Papa Francesco per i suoi 84 anni dice che il Natale ormai alle porte sarà celebrato in circostanze del tutto particolari pur nel disagio che esse possono comportare tali amici chi schiudono richiama gli aspetti che tempi ed essenziali di questa festa del suo universale messaggio di fratellanza e di pace un messaggio Padre Santo di cui quest’anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno persone di Fedi diverse o che non è professano alcuna nei momenti della prove della solitudine hanno potuto costantemente avvertire sostegno e l’incoraggiamento del papà aggiunge il capo di stato è presidente del consiglio Giuseppe Conte il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono a Bengasi in Libia secondo quanto si apprende a Bengasi Roccaforte del generale Khalifa haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due peritaliani di Mazara del Vallo 18 persone tra cui otto italiani 6 tunisini due indonesiani due senegalesi sarà Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabile abbiamo un dovere come paese di aprire le scuole superiori più staremo responsabile cauti durante le vacanze più che l’obiettivo sarà realizzabile invito tutti ad abbracciare il mondo della scuola e a proteggere la nostra scuola essendo responsabili così il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina carte ci vado a Natale digitale del ministero il presidente francese Emmanuel Macron e positiva al covid conformemente alle indicazioni sanitari in vigore applicabile a tutti rende noto lizeo il Presidente della Repubblica sizzle era per 7 giorni continuerà a lavorare a garantire Le sue attività distanza la pandemia ha creato uno tsunami di problemi ma il virus ha colpito tutto il mondo non solo la Russia Anzi noi possiamo dire di aver agito molto meglio di altri paesi che pure si dicono orgogliosi per l’errore economie il nostro pn2020 segnare Infatti almeno tre 6 % e questo è un dato migliore di maggiori paesi europei lo ha detto bladimir Putin una conferenza stampal’aula della camera inizia oggi pomeriggio l’esame del decreto Ristori in serata dovrebbe essere posta la fiducia sul testo Domenico Guzzini si dimette da presidente di Confindustria di Macerata dopo la frase choc la gente è stanca e qualcuno muore pazienza pronunciata parlando delle ricadute economiche della pandemia di covid e le dimissioni Saranno formalizzate nel consiglio direttivo in programma oggi l’Ungheria è venuta meno agli obblighi del diritto dell’Unione in materia di procedure di riconoscimento della Protezione internazionale di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza In particolare ha violato del diritto del nome per la limitazione dell’accesso alla procedura di protezione internazionale il trattenimento irregolare dei richiedenti in zone di transito nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare senza rispettare le garanzie della procedura di rimpatrio ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento di lavoro

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa