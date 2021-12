Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le misure per combattere il caro energia assicurare la transizione verde dividono l’Unione Europea è libera dei 27 dopo ore di trattative hanno deciso tarda serata di non decidere di avere tutto un prossimo appuntamento facendo saltare il capitolo energia conclusioni del tablet si è parlato anche di covid Mori per la variante omicron è il coordinamento delle misure prese a livello nazionale la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato un accordo con l’Inter per avere i tempi rapidi 180 milioni di dosi di vaccini adeguati a combattere omicron il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del Consiglio Europeo scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia la variante omicron Chiara ju7000 casino no fai per ora Meno diffuso in Italia occorre mantenere questo vantaggio a protezione del nostro sistema sanitario nazionale ha detto il leader riuniti a Bruxelles chiedono la commissione che deve entrare in nuove restrizioni non sianoe tu il mercato dal 13 marzo scorso non si registravano in Italia oltre 26.000 contagi in 24 ore È caduto ieri come t6000 109 positivi di duetti 123 il tasso di positività stabile al 3,6 salgo da 917 pacchetti terapia intensiva 47 in più rispetto ieri da lunedì la Liguria Sarei in zona gialla per le prossime due settimane in Sicilia 5 nuovi comuni zona arancione almeno 27 persone potrebbero aver perso la vita in un incendio divampato in un immobile commerciale nel quartiere centrale di Osaka la principale Metropoli del Giappone occidentale Lorenzo Noto i vigili del fuoco una 28A persona sarebbe ferite poco è stato identificato alle 10:18 della mattina ora locale a Quarto piano di questo stabile di 8 piani aggiunto il portavoce spiegano che l’incendio è stato domato All’incirca mezz’ora dopo Bing di Microsoft Corp l’unico grande motore di ricerca straniero disponibile in Cina affermato di aver ricevuto la richiesta di una agenzia governativa competente di sospendere la sua funzione di suggerimento automaticosempre giorni Bing è una piattaforma di ricerca globale rimane impegnata a rispettare lo stato di diritto e il diritto degli utenti di accedere all’informazione riferito bene sul sito cinese senza specificare motivi della sospensione sport si apre oggi La diciottesima giornata di Serie A 18 in campo Lazio Genoa mentre alle 20:45 sarà la volta della capolista Inter impegnata nella trasferta contro la Salernitana domani si giocano Atalanta Roma alle 15 Bologna Juventus alle 18 e cagliari-udinese alle 1045 Domenica invece fiorentina-sassuolo alle 12:30 Spezia Empoli alle 15 Sampdoria Venezie e Torino Verona alle 18 Milan Napoli e 45 Ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa