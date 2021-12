Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i corpi carbonizzati di un bambino di 2 anni di una bambina di quattro sono stati trovati nelle baracche del campo nomadi a Stornara Foggia a volte dalle fiamme l’incendio divampato questa mattina attorno alle 9 sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e i carabinieri 4 regioni province autonome superano la soglia di allerta dei tre parametri per il passaggio alla zona gialla sono Liguria Marche La Provincia autonoma di Trento il Veneto e quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia secondo il quale sono nuove le regioni Oltre la soglia di allerta del 10% di occupazione per casi covid le terapie Intensive in netto aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale in calo le reti medio il consulente del commissario figliolo Guido Rasi invita a ridurre la durata del Green pass e spinge per il booster dopoprobabile da gennaio in Italia la pillola anti covid di Piper in Austria via libera ai cenoni per chi ha il vaccino lockdown a innovax è ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un bacino anche gambero 5 l’ho detto il Sottosegretario alla salute costa Sky Tg24 a un giorno dell’apertura delle somministrazioni già 15000 bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno fatto la prima dose non circolare del ministero spiega che per il compleanno 12 anni dopo la prima iniezione potranno completare il ciclo con una Seconda dose ridotta dal taglio Irpef è Irap al rifinanziamento del bonus DVD governo presenze in Senato un emendamento Omnibus che recepisce le tasse compresa la decontribuzione per un anno in via eccezionale anche sulle bollette le famiglie potranno rateizzare in 10 rate gli importi per luce e gas sulle fatture emesse Da gennaio ad aprile 2002 Arriva anche il nuovo sistema del prelievo fiscale a 4 L e con una clausola che mantiene il bonus da €100 per redditi fino a €15000 Stoppa lira per 835 mila autonomi contributi2,67 miliardi in vent’anni e capoluoghi di città metropolitane in dissesto finanziario i comuni potranno anche aumentare l’addizionale IRPEF e le tasse di imbarco aereoportuali e portuali il collegio d’Appello della camera ha bocciato il ricorso presentato contro l’obbligo di Green pass per accedere a Montecitorio nelle altre sedi del parlamento presentato dalla deputata nuova Sara cunial facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte Costituzionale il collegio ribadisce che non si può riscontrare con l’adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati nessun evidente lesione di prerogative parlamentari il tribunale per i minorenni di Milano nell’ambito del procedimento reclamo presentato dei nonni materni via Ethan contro la nomina della zia paterna Aia come tutrice legale ha deciso di nominare come tutore situazione della zia Una professionista estraneo entrambe le famiglie di origine mantenendo il bambino collocato presso la zia la decisione è stata presa dalla elevatissima conflittualità manifestata Che successivamente all’iniziale nomina del tutore Chi ha reso necessaria l’individuazioneun soggetto terzo gli zii paterni Oh yeah yeah baby Run risultano indagati dalla Procura di Pavia un operaio è morto stamani al Porto Vecchio di Trieste lavoratore secondo quanto si è rimasto schiacciato sotto una gru L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del Molo 3 del Porto Vecchio dove l’uomo di circa 60 anni stava lavorando sotto il braccio meccanico della gru che all’improvviso si è piegato in due schiacciando I sindacati hanno proclamato uno sciopero generale del Porto triestino e ora parliamo di Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato anni che il presidente della terza sezione del Tar Lazio ha rinviato al 11 gennaio la discussione dell’adozione di eventuali provvedimenti collegiali appunto nella camera di consiglio per il personale che la scuola che è stato sospeso visto che il danno è patrimoniale ritiene che comunque possa essere comunque risarcito nel caso di una ordinanza di accoglimento il prossimo 11 gennaio e quindisubito o comunque nel merito del ricorso Fermo restando che comunque ritiene che già della questione dell’obbligo vaccinale Se n’è occupato il Consiglio di Stato e che non ci sono differenze per il personale scolastico Noi invece siamo convinti esattamente del contrario primo della specificità di quello che avviene in campo scolastico Ma in ogni caso abbiamo fatto presente anche nel ricorso e lo continuiamo a ribadire che la questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea e quindi sarà un giorno la Corte di Giustizia Europea dire se questo obbligo vaccinale è un qualcosa di compatibile con la carta sociale europea con la Direttiva comunitaria sul principio di non discriminazione quindi con la carta di Nizza oppure sei un qualcosa che è discriminatorio per alcuni solo o lavoratori visto che anche in Italia non esiste in sé Nei fatti un obbligo vaccinale per tutta la popolazione e di tutto buon proseguimento

