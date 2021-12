Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione emergenza covid e l’incidenza in aumento in Italia con 241 contagi ogni 100.000 abitanti le reti nazionali e scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le regioni e province a rischio moderato e una rischio alto questi dati principali contenuti nel report settimanale dell’istituto superiore di sanità che segnalo Inoltre un forte aumento i nuovi casi non associate catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle terapie Intensive il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 9,6% control 8,5% rilevazione il 9 dicembre il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale Italia al 12,1% contro il 10,3% del 9 dicembre di Come dicevamo prima sono la Liguria le marche il Veneto nella provincia autonoma di Trento le regioni che rischiano il cambio di colore da lunedì con il passaggio in zonala settimana che porta alla festività nel dettaglio la Liguria ha una percentuale di occupazione di posti Latina reumatica 17,9% per la terapia intensiva e 13,7% oltre i limiti per il passaggio di colori e visto che l’incidenza dei casi e 313 su 100 mila che hanno 15,6% per gli aerei mediche e finisci virgola 7% per rianimazioni con un’incidenza di Katia 260 su 100.000 Il Veneto è al 16% per ospedalizzazioni e al 15% per le terapie Intensive con un’incidenza a 498 casi su 100.000 abitanti infine la Provincia autonoma di Trento al 17% che l’occupazione dei posti in area medica il 21 % per la terapia intensiva incidenza 299 casi su 100.000 intanto anche in Italia la variante omicron potrebbe cambiare completamente lo scenario lo Annuncia il prof Andrea crisanti direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova delinea il quadro legata all’epidemia di covid con ingresso della omicron fino ad un paio di settimane fa pensavo ci saremmo fermati a Torre 25 30oppure abbiamo una situazione completamente diversa spiega crisanti le persone vaccinate con due dosi sono suscettibili all’infezione con la variante omicron la malattia fondamentale per queste persone non è grave sottolinea però crisanti che ti dice la bocciatura dei tamponi rapidi dovrebbero essere proibiti gli antigenici sono un elemento di diffusione del virus non di controllo un test che ha una sensibilità tra il 50 e il 70% la cronaca chiusura Torniamo sul divampato nel campo nomadi in provincia di Foggia alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme Questa mattina sono stati trovati morti due bambini di 4 e 2 anni sul posto i vigili del fuoco era l’ultima notizia per il momento informazioni intorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa