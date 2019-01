Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura delibera del Consiglio dei Ministri al Decreto contenente reddito di cittadinanza che partirà da aprile e riforma delle pensioni con quota 100 con norme anti divano non ci saranno abusi sul reddito di cittadinanza ha detto il vice premier di Maio per quota 100 usciranno ad agosto gli statali che rientrano nel calcolo esultano gli alleati di governo Di Maio sicura che realizzerà tutto il contratto mentre l’altro Beach premier Salvini garantisce saranno 10 anni entusiasmanti manca invece è la nomina alla presidenza della Consob su Marcello minenna cell Intesa tra lega e 5 Stelle il governo dovrà passare la sua proposta ufficiale al Quirinale Intanto il ministro dell’economia Giovanni Tria si augura che la decisionearrivi il prima possibile quanto ha Carige invece il ministro dice che il governo auspica una soluzione privata della crisi la ricapitalizzazione precauzionale temporanea pari proprio l’accostamento la nazionalizzazione ha detto il leader di Forza Italia da ex premier Silvio Berlusconi annuncia la sua candidatura agli europei del 26 maggio alla bella età che ho ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa ha detto sul Governo l’alleanza giallo verde è innaturale non credo che riuscirà a reggere per questo è il centro-destra Unito è il futuro dell’Italia e dell’Europa e del mondo Noi rappresentiamo un’idea liberare della politica che oggi bisogna difendere ha sostenuto Berlusconi in Gran Bretagna si guarda il piano B sulla brexit se ne dibatterà la camera dei comuni il 29 gennaio mentre la premier theresa May cerca di concordare la nuova iniziativa con le opposizioni e la cronaca uno dei capi della curvainterista Nino Ciccarelli del ultra del Varese Alessandro martinoli sono stati arrestati nella nuova svolta delle indagini sulla guerriglia di via Novara del 26 dicembre scorso a Milano che ha portato la morte di Daniele Belardinelli è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa