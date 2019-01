Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il Consiglio dei Ministri Vara il decreto che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza 1320000 nuclei familiari beneficeranno del reddito 164000 stranieri provvedimenti che valgono insieme 22 miliardi di euro è un progetto di cui sono fiera detto il Presidente del Consiglio Giuseppe conte con reddito si partirà ad aprile sottolinea il vice premier Di Maio con norme anti divano non ci saranno abusi quota 100 Invece è diritto inviolabile sarà garantito anche se c’è una clausola salvaspesa sulla riforma delle pensioni usciranno d’agosto gli statali che rientrano già nei calcoli di quota 100 intanto sul fronte elezioni europee Silvia percon i leader di Forza Italia non ce la sua candidatura alla Betta che ho ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa sul Governo commenta l’alleanza giallo verde e naturale non credo che riuscirà a reggere per questo il centro-destra unito il futuro dell’Italia dell’Europa e del mondo Noi rappresentiamo un’idea liberale della politica che oggi bisogna difendere ha detto Silvio Berlusconi ha cronache di quattro uomini morti un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera lungo la statale 372 Telesina nel territorio del comune di Alvignano nel casertano i cinque si trovavano a bordo di un’auto che non si è fermato all’alt della polizia e ha cominciato una folle corsa a tutta velocità lungo la statale è durata oltre 20 km dopo un gran numero di manovre spericolate sorpassi azzardati l’auto dei fuggitivi è finita fuori strada e si è ribaltata nuovo ritrovamento di resti umani sul lungomare di San Benedetto del Tronto alcuni passanti hanno notato unaArpa con all’interno i resti di un piede il fatto potrebbe essere collegata al ritrovamento di altri resti umani avvenuto il 18 novembre scorso nei pressi della foce del Torrente ragnola appartenenti ad una persona di sesso femminile di età inferiore ai 50 anni sul luogo la polizia e la Capitaneria di Porto forte calcio sarà discusso questa mattina alla Corte d’Appello della FIGC ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica inflitta al difensore koulibaly per l’espulsione contro l’Inter del 26 dicembre scorso a discutere il ricorso ci saranno lo stesso giocatore senegalese ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis koulibaly era stato espulso per doppia ammonizione dopo aver applaudito a seguito della prima ammonizione per un fallo di gioco è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

