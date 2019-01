Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono Trump ordinò il suo ex avvocato Michael condimenti Ro il congresso sulle trattative per costruire una chat Tower a Mosca e quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che indagano s-gate Robert Muller secondo quanto riporta il sito batkid citando fonti investigative Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da accordi le carte in visita in Russia durante la campagna presidenziale con l’obiettivo di incontrare il presidente Vladimir Putin sai che avvenga avrebbe detto il daikon al suo legale via Libera del CDM reddito e quota 100 Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo sono due misure che non rispondono estemporanee promesse elettorali ma checostituiscono un progetto di politica economica e sociale di cui questo governo Piero afferma il premier Giuseppe Conte prima ti facevano vertici sui rimpatri Noi abbiamo fatto tutti i vertici di accessori per entrare nella casa degli italiani per incidere nella vita vera degli italiani Luigi e Giuseppe vi dico grazie Sono stati 7 mesi entusiasmanti e i prossimi dieci anni lo saranno altrettanto ha detto Matteo Salvini due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’esercizio dell’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini comportamenti denunciati da alcune madri hanno trovato riscontro nelle attività di indagine svolta dalla squadra mobile con intercettazioni audio e video ad eseguire l’ordinanza che dispone la misura interdittiva a carico delle due donne che hanno rispettivamente 49 58 anni la Polizia di Stato di Isernia la borsa di Tokyo terminal l’ultima seduta della settimana in progressivo rialzo con gli investitori che anticipano sostanzialiGrazie nelle trattative in corso tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale l’indice Nikkei metti assegna un aumento del 1,29% la partecipazione Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato Mike Pompeo ne quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders sta spiegando il forse con lo shutdown ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa