Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale nuovo dalla redazione studio Roberta Frascarelli la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma anche per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato né quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders spiegando il Porchetto lo shutdown ti richiamo negli Stati Uniti Donald Trump ordinò al suo ex avvocato Michael Caine di mentire al congresso sulle trattative per costruire una fan Tower a Mosca e quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che Indaga tu hai tradito Robert Muller secondo quanto riportato dai media che citano fonti investigative Trump avrebbe anche appoggiato il piano mi sto punto da Coin di recarsi in visita in Russia durante la campagna presidenziale con l’obiettivo di incontrare il presidente Vladimir Putindue maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia di 49 58 anni sono state sospese dall’esercizio dell’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini i comportamenti denunciati da alcune mamme hanno trovato riscontro nelle attività di indagine svolta dalla polizia di stato di Isernia la reporter olandese Abarth ma corrispondente per il giornale economico è stata espulsa oggi dalla Turchia dopo che le autorità di Ancarano ricevuto una segnalazione dell’intelligenza di Amsterdam però sono stati i legami con un’organizzazione terroristica l’Olanda ha detto alla Turchia che la reporter aveva legami con il gruppo che hai ditta ha spiegato il direttore dell’ufficio per la comunicazione della Presidenza turca alzarmi Rigopiano quella notte buia e orribile prima che arriva il gatto delle nevi lasciando andare avanti le turbine dei pompieri po’ incerto. La neve era così abbondante ierila tormenta così violenta le ramaglie di quella notte 18 gennaio 2017 Dopo una serie di scosse di terremoto per una notte intera uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza dei Carabinieri avanzarono tra pareti di neve e alcuni a un certo punto staccarono la colonna di mezzi per continuare a piedi e con gli sci ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa