Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare liceo classico sono previsti Infatti latino e Greco matematica e fisica allo Scientifico sono le materie previste per la seconda prova dell’esame di maturità Lo ha comunicato oggi il Miur l’Unione Europea non è un comitato d’affari ma una comunità di valori sulla quale si costruisce la convivenza dei popoli europei e la coesione sociale importante nella vita comunitaria l’ho detto il presidente Sergio Mattarella a Berlino al termine di un incontro con il presidente tedesco Frank Walter steinmeier bisogna Quindi dialogare con le persone che la pensano diversamente questa la chiave dell’Unione Europea bisogna confrontarsi dialogare e trovare insieme soluzioni condividere il tribunale di Milano ha condannato a2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota è un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri ed ex assessori regione Lombardia tranne uno i due sono stati ex consiglieri della Lega e del PDL quando nasce un anno e otto mesi Massimiliano Romeo attuale capogruppo della Lega in Senato è un anno e sei mesi Angelo ciò che attualmente eurodeputato del Carroccio Le Monache Benedettine di Norcia tornano in città dopo oltre 2 anni da quando erano stati costretti a lasciare il loro monastero seguito della grande scossa di terremoto del 30 ottobre 2016 faranno ritorno a Norcia il 10 febbraio e troveranno alloggio in un modulo container che sarà adibito a monastero di clausura che è stato installato nel giardino dell’Etna santa pace a ridosso dell’edificio terremotati e quindi inagibile a dare notizia del ritorno dellenon è che è stato il vescovo della Diocesi spoleto-norcia Monsignor Renato Boccardo Ciao Celentano Ma ci sono anche Grillo Benigni Funari Tortora al via il nuovo formato targato 30 che vede i grandi personaggi della TV italiana in alcune delle pagine più belle scritte da loro sul piccolo schermo l’obiettivo del format ideato da Carlo freccero e anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio febbraio quando la programmazione di qualità prossimo appuntamento con c’è Grillo il 28 gennaio in prima serata su Rai 2 ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa