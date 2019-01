Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano o Ferrigno economia in apertura l’Europa non è in grado di completare l’unione bancaria e di mercato dei capitali c’è un assenza di intraprendenza nel creare una capacità fiscale sopranazionale di emettere debito europeo che può essere utilizzato per finanziare investimenti pubblici Va sottolineato il governatore di bankitalia Ignazio Visco In occasione della presentazione alla B del volume sugli scritti di Guido Carli dove è intervenuto anche il ministro dell’economia Giovanni Tria le ragioni di difesa del sistema bancario non possono essere ignorate ha detto Tria idea secondo cui comportamenti virtuosi di finanza pubblica si impongono con vincoli È un’idea che non ha funzionato bene i vincoli esterni conforto una volta un aggravamento del comportamento che si vuole correggere via libera intanto della commissione Unione Europea al piano dell’Italia di sostegno alla liquidità per Banca Carige dell’Unione è in linea con le regole sugli aiuti di Stato che me l’argomento nella seconda prova scrittadella maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare al liceo classico sono previsti Infatti latino e Greco matematica e fisica allo Scientifico colloquio orale Sara come sempre pluridisciplinare la commissione Matera proponendo agli studenti di analizzare il test i documenti esperienze progetti problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio i materiali di partenza saranno predisposti dalle commissioni nei giorni precedenti simulazioni poi per aiutarli pizzeria di 21 morti e 68 feriti nuovo bilancio dell’attentato realizzato ieri con un’autobomba nella scuola nazionale di polizia General Santander di Bogotà tra le vittime anche l’autore dell’attacco che era alla guida di un furgone che trasportava 100 kg di un esclusivo denominato pentolite il presidente ha decretato tre giorni di lutto nazionale chiusura dobbiamo evitare le due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’esercizio dell’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini comportamenti denunciati alcune madri hanno trovato riscontro e l’attività di indagine svolta dalla squadra mobile con intercettazioni audio video ad eseguire l’ordinanza che dispone la misura interdittiva a carico delle due donne che hannoeticamente 49 58 anni la Polizia di Stato di Isernia e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

