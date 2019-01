Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ti senti parole del Presidente della commissione Unione Europea Jean Claude junker sull’uso eccessivo dell’austerity hanno stimolato alcune riflessioni che è giusto fare questo è un tema che richiama tutti i paesi dell’Unione ad una riflessione accurata me l’avvicinarsi alle elezioni europee sono le parole del Presidente Sergio Mattarella parlando a Berlino al termine di un incontro con il presidente tedesco è il premier Giuseppe Conte al tuo discorso ai vertici della comunità ebraica al tempio Maggiore oggi ha denunciato episodi di antisemitismo e di intolleranza 1 progressivo le parole del premier degrado della convivenza civile a cui porre Argine l’impegno dell’Italia nella lotta di ogni forma di discriminazione di intolleranze stato via fermato da con te questo governo per la tua parte anche sul fronte interno ha detto il Presidente del Consiglio la cronaca accusato un malore mentre era a terra contenuto dagli agenti secondo quanto si apprende in tuttideceduto ieri sera durante un controllo di polizia non Money Transfer di Empoli provincia di Firenze sempre in base a quanto emerso l’uomo avrebbe avuto le manette ai polsi e piedi Bloccati con un cordino tipo 18:00 erano stati tutti e tre d’Africa gli perché continuava a scalciare ultime notizie in chiusura si chiama Collection 1 e secondo alcuni potrebbe rappresentare il più grande archivio di email e password rubate nella storia Santadi elenco del telefono una masterlist dei dati rubati a milioni di utenti si tratta di un enorme database è da oltre 87 gigabyte con più di 12000 file in cui sono stati raccolti 773 milioni di indirizzi email è quasi 22 milioni di password prendere nota delle esperto in sicurezza Troll Hunter capo di un servizio americano con cui si può verificare se i propri account siano stati compromessi e tutto grazie per averci seguito le news e torno la prossima edizione

