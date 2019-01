Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota è un anno e otto mesi lecti dritta dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti 357 imputati al processo sulla così detta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri eletti assessori regione Lombardia tranne uno i due sono stati i consiglieri della Lega e del PDL Inoltre condannato a un anno e otto mesi Massimiliano Romeo capogruppo della Lega in Senato è un anno e sei mesi Angelo ciocca eurodeputato del Carroccio il tribunale di Milano ha condannato a pena e tra un anno e cinque mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati cambiamento nella seconda prova scritta della maturità 2019 ti butta la prova multidisciplinare al liceo classico sono previsti latino e Greco matematica e fisica allo scientifico di colloquio orale sarà pluridisciplinare la commissione Matera proponendo agli studenti di unamanifesti documenti esperienze progetti problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio ti mette le ali di partenza saranno predisposti dalle commissioni nei giorni precedenti il ministro Bussetti rassicura gli studenti simulazioni Per aiutarvi la cronaca due maestre di una scuola d’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’esercizio dell’insegnamento per maltrattamenti nei confronti di bimbi i comportamenti denunciati da alcune madri hanno trovato riscontro nella attività di indagine svolta dalla squadra mobile phone intercettazioni audio video ad eseguire l’ordinanza che dispone la misura interdittiva a carico delle due donne che hanno rispettivamente 49 58 anni la Polizia di Stato di Isernia orari chiusura un cardiologo ultrasettantenne stato arrestato dai carabinieri di Urbino per aver abusato di alcune pazienti durante le visite 9 lo accusano tra cui una dodicenne che il medico aveva visitato in ambulatorio nella zona di Urbino per rilasciare il certificato di idoneità sportiva uomo accusato di violenza sessuale hanno riferito gli investigatori durante una conferenza stampa è stato posto agli arresti domiciliari Su ordine del GIP di Urbino è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa