Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio da Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione l’Unione Europea non è un comitato d’affari mai una comunità di valori sulla quale si costruisce la convivenza dei popoli europei e la coesione sociale importante nella vita comunitaria l’ha detto il presidente Sergio Mattarella a Berlino termine di un incontro con il presidente tedesco bisogna Quindi dialogare con le persone che la pensano diversamente questa la chiave dell’Unione Europea quindi il capo dello Stato giusto affrontare il tema della serie di prima delle elezioni europee l’economia l’Europa non è in grado di completare l’unione bancaria di mercato dei capitali c’è un assenza di intraprendenza nel creare una capacità fiscale sopranazionale di emettere debito dopo che può essere utilizzata per finanziare investimenti pubblici è stato terminato il governatore di bankitalia Ignazio Visco In occasione della presentazione alla AB del volume sugli scritti di Guido Carli gli ha fatto il Ministro Tria secondo il quale le ragioni di difesa del sistema bancario non possono essere ignorate a sopravincoli esterni comporta una volta un aggravamento del comportamento che si vuole correggere via libera della commissione Unione Europea al piano di sostegno alla liquidità per Banca Carige linea con le regole sugli aiuti di Stato l’ultima notizia chiusura un progressivo degrado della convivenza civile a cui poter Argine dimostrato da episodi di antisemitismo di intolleranza è stato denunciato da premere Giuseppe Conte oggi nel suo discorso al vertice della comunità ebraica al tempio Maggiore l’impegno dell’Italia nella lotta ad ogni forma di discriminazione di intolleranze stato di affermato dal premier questo governo per la sua parte anche sul fronte interno ha concluso il presidente del consiglio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa