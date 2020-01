Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio ancora scintille tra Trump e camminai devi stare molto attento le sue parole avvertito il presidente americano dopo che ieri libera Suprema dell’Iran va definito un pagliaccio che pugnala alle spalle degli che già slogan elettorale Trump anche tritato Maker Hungry game incitando il nobile popolo iraniano Chiama l’America la Libia secondo indiscrezioni saragi potrebbe Desert la conferenza di Berlino inviare soltanto una delegazione taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 da proposta illustrata ieri dal governo e dai 28 mila ai €35000 la riduzione delle tasse scalerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese la misura interesserà 16 milioni di lavoratori i sindacati parlano di risultatoAle ma positivo lunedì voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti in tribunale Ci vado a testa alta dice l’ex Ministro dell’Interno ieri nella giunta del regolamento determinante il voto della casa ritirato sicuro posizione non è più super partes l’attacca Zingaretti Carola non andava arrestata La cassazione ha bocciato il ricorso della procura di Agrigento una trentina di manifestanti hanno tentato ieri sera di fare in un teatro parigino in cui Macron e la Premiere Dame ha Brigitte assistevano uno spettacolo il tentativo è stato respinto dalla polizia un uomo che si trovava in sala avrebbe postato sui social una foto della coppia presidente invitati militanti a intervenire è stato poi fermato e domenica sarà una giornata epocale una grande festa per cui prevediamo un’affluenza di circa 30mila persone così Santori presenta la giornata di domani a Bologna sul palco Afterhours e Pif e su Conte Il portavoce delle sardine afferma credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrareper iniziare un’interlocuzione E oggi al via la ventesima giornata della Serie A di calcio con tre anticipi lazio-sampdoria alle 15 sassuolo-torino alle 18 Napoli Fiorentina 20:45 in può anche la b con la Nutella in casa del Livorno ieri il Pordenone firmato 22 dal Frosinone addio a Pietro Nastasi morto ieri all’età di 71 anni simbolo della Juventus negli anni Settanta l’ex attaccante vinse tre scudetti il bianconero è un europeo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascoli

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa