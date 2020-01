Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio torniamo con la notizia in primo piano il cosiddetto leader supremo che recentemente non è poi stato così Suprema detto cose cattive sugli Stati Uniti e l’Europa la loro economia affrontando e affondando la loro gente sta soffrendo dovrebbe stare molto attento le parole così presidente Donald Trump via Twitter attacca la guida Suprema dell’Iran l’ayatollah Ali khamenei che durante la preghiera del venerdì a Tirana definito gli Stati Uniti dei terroristi e Trump è un pagliaccio il botta e risposta dopo che è cresciuta la tensione tra i due paesi in seguito all’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale sole un taglio del cuneo fiscale che interesserebbe ti fino a €40000 arrivando al €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 per poi scendere con un doppio sistema di De calage E questa l’ipotesi illustrata dal governocon i sindacati non incontro a Palazzo Chigi dopo i €28000 e fino ai 35 mila la riduzione delle tasse che dovrebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese la giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti legato emigranti trattenuti per alcuni giorni nel luglio del 2019 a bordo della nave della Guardia Costiera lo ha deciso la giunta per il regolamento dell’ordine del giorno del centrodestra per una votazione il 20 nonostante scadesse ieri il termine dei 30 giorni perentorio entro cui doveva arrivare il verdetto decisivo il voto delle presidente del Senato che ha votato a favore con le posizioni sono curioso di vedere chi entra in Giunta per le immunità del Senato a dire che sono un criminale lo vedremo se difendere l’onore di un ministro che come suo dovere ha difeso l’onore la sicurezza del suo di un crimine ha dichiarato il leader leghista che ha aggiunto in tribunale Ci vado a testa alta Il 20 gennaio si deciderà dunque si Matteo Salvini è un criminale oppure un italiano Cambiamo argomento è morto allese per domani l’ex calciatore Pietro Anastasi simbolo della Juventus degli anni 70 nato a Catania Scordia Varese divento grande con la maglia bianconera che indossa dal 1968 al 1976 vincendo tre scudetti Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus per il calcio italiano è per tutti coloro che lo hanno conosciuto il sito ufficiale della Juventus dato così la notizia della morte dell’ex attaccante bianconero possiamo ancora pagina è morta all’età di 92 anni Therese Dion madre della cantante Celine mamma ti amiamo così tanto devi chiamo lo spettacolo a te stasera e Canterò per te con tutto il cuore a star canadese prima di un concerto ieri sera Miami serena anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero che mostra mamma Dion così era soprannominata Teresa con accanto suo marito i loro 14 figli Teresa ancora carriera della sua figlia più giovane quando aveva 12 anni inviando nel 1981 nastro alla produttore rene angelil e che sarebbe poi diventato anche marito di Céline Teresa condotto per diversiprogramma di cucina in TV commercializzando i suoi piatti con il marchio mamma di ho anche creato una fondazione che mira in particolare sostenere il percorso scolastico di giovani del Quebec da 5 a 16 anni ti accontenti vantaggiato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa