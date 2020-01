romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 e la proposta illustrata ieri dal governo e sindacati dai 28 mila ai €35000 la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese 35040 €1000 la discesa sarà più netta da €80 mensili a zero la misura interesserà 16 milioni di lavoratori ampliando di virgola 3 minuti la platea del vecchio bonus Renzi lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti le 20 gennaio si deciderà se Matteo Salvini è un criminale un italiano dice leader lega a questa data si è arrivati ieri nella giunta del regolamento con il voto della presidente del Senato casellati che si è schierata con L’opposizione casellati scorretta e non più super partes hanno attaccato Idem nonche ti mettessi in discussione la sua terzietà La presidente ha respinto con forza le cose e domenica sarà una giornata epocale una grande festa per cui prevediamo una grande affluenza circa 30mila persone così Mattia Santori La voce delle sardine per presentare la giornata di Bologna sul palco After Hours ep perché credo che siamo sempre più vicina momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare per iniziare un’interlocuzione sui temi come i decreti si è la democrazia digitale nel suo primo sermone del 2012 la guida Suprema di Tirana Ali khamenei ha attaccato il presidente americano dopo che questi aveva detto di sostenere le manifestazioni contro la Repubblica islamica Trump è un pagliaccio che piange di sostenere il popolo iraniano Ma poi lo pugnala alle spalle ha detto il Tycoon ha risposto Ayatollah invitandola stare molto attento con le parole riecheggiano slogan elettorale hai dato come kiran Great again incitando il popolo iraniano Intanto c’è attesa per la conferenza di pace sulla Libia di domani a Berlino con i dubbi sulla presenza o meno del premier libico fayette asparagichiudiamo parlando di musica quel giorno il giorno 4 dal 17 gennaio in radio in tutti i Digital Store un colpo solo il quinto singolo di blog Il l’artista milanese che coniugare il tema del viaggio con un sound molto interessante l’ambiente intorno al quale Insomma abbiamo scritto noi insieme a noi siamo attaccati emozionalmente Maqueda un la clinica Si può anche tentare quindi un colpo solo è un viaggio una fuga È un’idea grigio SoniaBuongiorno serve un giro giochi coi coltelli che ritornano se ti beccano un viaggio che si conclude bene un viaggio che ha bisogno anche di ritrovare un po’ di positività Diciamo che probabilmente è che quando comunque se una canzone Cerco sempre una chiave una soluzione Qualcosa che faccia stare bene Quindi quel momento evidentemente diceva come dicevano anche i grandi durativo dalla crisi No nascono in questo caso appunto l’idea Magari digli tecniche quindi probabilmente questo questo è spento diciamo medicinale è arrivatoSiri Bracciano È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa