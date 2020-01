Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora scintille tra il presidente statunitense Donald Trump e la guida Suprema iraniana Ali khamenei deve stare molto attento le sue parole ha detto il presidente statunitense dopo che ieri cammina e lo ha definito un pagliaccio che pugnala alle spalle e riecheggiando lo slogan elettorale Però anche twittato un mcilwraith incitando il nobile popolo iraniano che America in Libia Invece secondo indiscrezioni il presidente del governo di unità nazionale al Sunrise potrebbe disertare alla conferenza di Berlino inviare soltanto una delegazione taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 questa è la proposta illustrata ieriper noi sindacati dai 28035 €1000 riduzione delle tasse del calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese la misura interesserà 16 milioni di lavoratori e sindacati parla di risultato parziale ma positivo lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti in tribunale Ci vado a testa alta ha detto l’ex Ministro dell’Interno ieri nella giunta del regolamento determinante il voto della casellati schierata dicono posizione non è più super partes La Stacca il leader del PD Zingaretti sport calcio serie A oggi la ventesima giornata di campionato tre anticipi Lazio Sampdoria alle 15 da solo Torino alle 18 Napoli Fiorentina 20:45 in campo anche la serie B con Lentella in casa del Livorno ieri il Pordenone è stato fermato sul 22 dal Frosinone addio a Pietro Anastasi è morto ieri all’età di 70il simbolo della Juventus degli anni 70 l’ex attaccante vinse tre scudetti in bianconero è un europeo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

