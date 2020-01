Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 questa è la proposta illustrata ieri dal governo e sindacati Dagli 28035 €1000 la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese tra 35040 minuti la discesa sarà più netta da €80 mensili a zero la misura interesserà 16 milioni di lavoratori ampliando di 4 milioni e 3 la platea del vecchio bonus Renzi lunedì voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti Il 20 gennaio si deciderà se Matteo Salvini è un criminale un italiano l’ho detto leader della Lega a quella dasi è arrivati ieri nella giunta del regolamento con il voto della presidente del Senato casellati che si è schierata con la posizione casellati scorretta e non più super partes hanno attaccato i democratici non accettando che si mettesse in discussione la sua perdita La presidente ha respinto con forza le accuse domenica sarà una giornata epocale una grande festa per cui prevediamo una grande affluenza circa 30mila persone lo ha detto Mattia Santori portavoce del movimento delle sardine per presentare la giornata di Bologna sul palco Afterhours e Pif il premier Conte credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare per iniziare un’interlocuzione su temi come i decreti sicurezza la democrazia digitale ha dichiarato lo sport in chiusura calcio è Serie A quest’oggi ventesima giornata inizia alle 15 con lazio-sampdoria è morto Pietro Anastasifiglio del sud e simbolo del calcio degli anni 70 nato a Catania il 7 aprile del 48 diventò il mito calcistico degli operai meridionali Giunti al Nord a cercar fortuna vinse tre scudetti con la Juventus tra vittorie memorabili e grandi partite è tutto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa