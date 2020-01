Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio alla vigilia del vertice di Berlino conferenza durante la quale si affronterà la crisi Libica ha parlato il presidente turco erdogan mettendo in guardia la comunità internazionale se il governo legittimo di Tripoli guidato dal Sunrise dovesse cadere c’è il rischio di creare terreno fertile per il terrorismo questa la posizione di erdogan intanto al sarà già fatto sapere che probabilmente diserterà la conferenza manderà una delegazione da Tripoli Per quanto riguarda la crisi tra Stati Uniti e Iran nel suo primo sermone dal 2012 la guida Suprema di Tirana liquame hai attaccato il presidente americano Donald Trumpquesti aveva detto di sostenere le manifestazioni contro la Repubblica islamica è un pagliaccio che finge di sostenere il popolo iraniano Ma poi lo pugnala alle spalle ha detto il Tycoon ha risposto l’ayatollah invitandola stare molto attento con le parole ed è che Giando Un suo slogan elettorale ha twittato making Great again incitando il popolo iraniano negli Stati Uniti 4 persone sono state uccise in una casa a grande villa città di undicimila abitanti vicino a Salt Lake City è una quinta è stata ferita da colpi di arma da fuoco lo riferisce la polizia citata dalla CNN precisando che il killer è stato arrestato non è ancora chiaro se si tratti di una strage familiare poiché la polizia non ha rivelato i nomi delle vittime né dell’autore del massacro ha comunque precisato che non ci sono altri sospettati taglio del cuneo fiscale per redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 è la proposta illustrata ieriper noi sindacati dai 28035 €1000 riduzione delle tasse creerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese tra 35040 mila la discesa sarà più niente da €80 mensili a0 misura interesserà 16 milioni di lavoratori ampliando di 4 milioni e la platea del vecchio bonus Renzi sport in chiusura calcio prima giornata di campionato si inizia alle ore 15 con lazio-sampdoria poi a seguire alle 18 sassuolo-torino e questa sera 20:45 Napoli Fiorentina domani il Milan ospita l’Udinese Inter e a Lecce poi Brescia Cagliari Bologna Verona e Genoa Roma domani sera Juventus Parma poi lunedì chiude il turno Atalanta Spal è tutto dalla redazione di auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa