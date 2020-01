Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la cronaca Una capotreno di 25 anni è stata aggredita a pugni su un convoglio l’altezza di Seregno in Brianza e nessuno sarebbe intervenuto per difendere la riporta La Provincia di Como secondo la Fit Cisl di Como episodio avvenuto tra l’indifferenza dei viaggiatori a quanto riferito dal sindacato la capotreno aveva invitato a sedere normalmente un uomo che sdraiato occupava diversi posti al suo rifiuto mi ha chiesto il biglietto non l’aveva la quindi accompagnato la porti alla fermata successiva con il treno In frenata è stata presa a pugni dall’uomo che subito dopo è sceso e si è dileguato La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a 28.000Questa è la proposta illustrata ieri dal governo e sindacati dai 28030 5000euro la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese tra 35040 €1000 sarà più netta da 80 a €0 la misura interesserà 16 milioni di lavoratori ampliando di 4 milioni e 3 la platea del vecchio bonus Renzi la ministra 5 stelle della pubblica amministrazione dadone sottolinea andiamo verso un Paese più equo la crisi Libica la vigilia della conferenza di pace di Berlino al presidente turco erdogan è messo in guardia la comunità internazionale se dovesse il governo legittimo di Tripoli guidato da fayez al-sarraj ci sarebbe il rischio di creare un terreno fertile per il terrorismo queste le parole di erdogan intanto la missione ONU in Libia esprime profonda preoccupazione rispetto agli appelli a bloccare o compromettere la produzione di petrolio trasporti in chiusura calcio Serie A in campo Lazio Sampdoria prima degli anticipi della ventesima di campionato a seguiresassuolo-torino e poi Napoli Fiorentina È tutto Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa