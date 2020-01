Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 18 gennaio in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura alla vigilia della conferenza di pace di Berlino il presidente turco erdogan ha messo in guardia la comunità internazionale se dovesse cadere il governo legittimo di Tripoli guida ha detto Ci sarebbe il rischio di creare il terreno fertile per il terrorismo con nuovi problemi e minacce per l’Europa Intanto le tribù dell’Est della Regione annunciano di avere intenzione di voler chiudere porche campi petroliferi della Lidia per prosciugare le fonti di finanziamento del terrorismo e di chiedere il ritorno della sede della compagnia petrolifera nazionale a Bengasi l’economia taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 te la proposta illustrata ieri dal governo e sindacati dai 28 mila ai €35000 la riduzione delle tasse calerebbe addormentate fino ad arrivare a €80 al mese tra35040 €1000 la discesa sarà più netta da €80 mensili a 0 la misura interesserà 16 milioni di lavoratori ampliando di 4,3 milioni la platea del vecchio bonus Renzi la viceministra 5 dell’economia castelli di Chiara ora un assegna chi ha il reddito troppo basso e domenica sarà una giornata epocale una grande testa per cui prevediamo una grande affluenza circa 30mila persone lo dici a Mattia Santoro portavoce delle sardine per presentare la giornata di Bologna sul palco Afterhours e Pif con te credo che siamo sempre più vicini spiega al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare per iniziare un Internet più temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale ultime notizie chiusura 60.000 imprese italiane invio certificati che abitano soprattutto al sud e il mezzogiorno l’aria guida per il biologico made in Italy 2% ha sede nelle regioni meridionali con Campania Calabria e Sicilia che da sole ospitano circa un cazzo di questa attività la fotografia arriva dall’elaborazione di unioncamere-infocamere sulla base dei dati del registro delle imprese delle camereCrotone Vibo Valentia Matera Rieti Reggio Calabria le province in cui maggiore l’incidenza di imprese certificate mentre arriva la medaglia d’oro a livello nazionale per numero di attività che vantano questo riconosci 2881 È tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa