Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo ad un appuntamento con informazione locale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso della Gregoretti Mi vergogno come italiano dice il leader della Lega e tribunali perdono con me uno spreco alla data del 20 gennaio si è arrivati ieri nella giunta del regolamento con il voto della presidente del Senato casellati che si è schierata con L’opposizione casellati scorretta e non più super partes hanno attaccato Idem non accetta che si mettesse in discussione la sua terzietà La presidente ha respinto con forza le accuse Cambiamo argomento Bettino Craxi ha pagato un caro prezzo per le sue idee per avere voluto essere un uomo libero è coerente per avere sfidato il sistema di potere politico e giudiziario della sinistra così Silvio Berlusconi in una lettera Stefania Craxi intervista del ventennale della morte del leader socialista sono grato a Bettina Aggiungi a Berlusconi che considero uno degli ispiratori degli antichidelle battaglie di libertà che stiamo combattendo a nostra volta da 25 anni il suo paese Con lui è stato in grado di essere una speciale moneta da 50 pence con sopra incise le parole che prosperità amicizia con tutte le nazioni Sarah cognata del Regno Unito per celebrare la brexit la cui ora scatterà il 31 gennaio prossimo nella serata in cui Londra esce dall’Unione Europea i premier Boris Johnson parlerà alla nazione intanto prosegue la raccolta fondi per pagare i costi della riapertura del Big Ben e consentire di farlo suonare aspetta allo scoccare della formalizzazione alle 23 ora locale l’ultima notizia chiusura giro di vite sulla vendita di alcolici mentre delle località più frequentate inizia Maiorca le autorità locali delle due Isole Baleari hanno infatti deciso di diventare l’happy hour e i tour dei pub organizzati i cosiddetti pub crawl per mettere un freno al fenomeno del turismo alcolico riporta il paese si tratta di con autorità locali della prima legge del genere in Europa le nuove norme prevedono inoltre che i negozi che vendono alcol restino chiusi dalle 21 alle 8 e che siano eliminati tutti i distributori automatici di bevandecoliche e tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

