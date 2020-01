Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in apertura alla caviglia da notizia di consultazioni in corso tra i paesi arabi ed europei in merito al progetto d’accordo che la conferenza di Berlino sulla Libia che potrebbe considerare la formazione di un nuovo consiglio presidenziale libico ed uno governo con la formazione di un comitato neutrale per preparare una nuova Costituzione ma anche un freno alle interferenze tu che Livia la nostra sta impartendo disposizioni per la chiusura dei terminal petroliferi nell’est del paese ipotizzando cause di forza maggiore lo riferiscono fonti della sicurezza italiane dall’onu profonda preoccupazione per i rischi sul petrolio in Italia una capotreno di 25 anni è stata aggredita su un convoglio alla chiesa di Torino in Brianza nessuno sarebbe intervenuto per difendere la lo riporta oggi la provincia di Como secondo la fit-cisl episodio avvenuto tra l’indifferenza dei viaggiatori a quanto riferito dal sindacato la capotrenoinvitato a sedersi normalmente un uomo che sdraiato occupava diversi posti al tuo rifiuto gli ha chiesto il biglietto che non aveva la quindi accompagnato alla porta della fermata successiva con il treno In frenata è stata presa a pugni dall’uomo che subito dopo si è dileguato La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni andiamo a Milano entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto e subito a breve alle fermate dell’autobus durante le code di nostri servizi non sicumera più ho detto il sindaco Giuseppe sala durante l’incontro con i cittadini nel quartiere Isola spiegando che questo provvedimento inserito all’interno del regolamento aria clima che te l’ha discusso dal consiglio comunale che spera sia approvato entro marzo ultime notizie in chiusura i casi del virus misterioso che ha causato un focolaio nella città cinese di One sarebbero molti di più della cinquantina di notificati finora rivelerà 1700 di Scienziati dell’imperial College di Londra in base a un calcolo che tiene conto del fatto che tre sono stati esportati all’estero al momento due casi di infezione dovuta ad uno coronavirus parente della Sars anche se molto meno letale ci sonoin Thailandia è uno in Giappone tutti in persone provenienti dalla città cinese che ha 11 milioni di abitanti è un aeroporto internazionale e tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

