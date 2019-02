Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli Movimento 5 Stelle al voto online fino alle ore 19:00 sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini quello di oggi è un passaggio Certamente cruciale per la maggioranza Mattia dalla Lega che dai cinque stelle arrivano messaggi di rassicurazione Salvini si dice tranquillo Ho fatto il mio dovere ho preso i miei concittadini come prevede la Costituzione ho difeso la mia patria come dovere di ogni cittadino da capo politico e sottolinea il risultato della consultazione online sulla Diciotti dice Di Maio qualcuno si è lamentato del quesito aggiunto senza nominare esplicitamente Beppe Grillo me lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni popolari e socialistinon avranno la maggioranza dei seggi alla prossima euro camera dopo il voto di Maggio per le europee lo dicono le prime proiezioni Raccolte dal Parlamento Unione Europea basate su sondaggi nazionali ti prenderebbe dagli attuali 2 117 e 183 di socialisti da 186 635 I conservatori da 75 51 i verbi da 50 da 45 salgono i liberali Da 78 a 75 fdd dove c’è 5 Stelle Da 41 a 43 LF dove c’è la lega da 37 a 59 nelle proiezioni partiti nazionali sono assegnati nei gruppi politici esistenti nel 2021 dopo un anno e mezzo di lavori e 10 milioni di euro il corridoio vasariano il percorso principe che collega gli Uffizi e Palazzo Pitti chiuso dal 2016 per ragioni di sicurezza il progetto esecutivo dei lavori è stato presentato questa mattina dal direttore degli Uffizinei prossimi mesi spetterà a invitarli a bandire la gara poi sistemano 18 mesi di tempo per i lavori la riapertura è dunque prevista tra due anni con una stima di 5000 visitatori l’anno con biglietto speciale accogliendo l’invito a suo tempo formulato dal sindaco di Roma Papa Francesco si recherà in Campidoglio martedì 26 marzo per incontrarmi col figlio come lo ha reso noto il direttore ad interim della sala stampa della Santa Fede Alessandro Gisotti l’ultimo pontefice visitare il Campidoglio è stato Benedetto XVI nel marzo 2009 domani c’è un appuntamento importante Io mi auguro che per non rischiare di fronte alle loro responsabilità si proceda con i bandi per le gare dei due miliardi e 300 milioni circa che consentirebbero di uscire con la costruzione dell’Opera così il Presidente della Regione Piemonte Sergio chiamparino A proposito della pubblicazione dei bandi di gara per l’avvio dei lavori della torino-lione all’ordine del giorno del Consiglioimitazione di tels in programma domani ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa