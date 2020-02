Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Intesa Sanpaolo Lancia un’opa sulla totalità delle Azioni UBI banca con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria leadership l’operazione non concordata valorizza Ubi per 4,86 miliardi nascerebbe così un gruppo da 3 milioni di clienti BPER ha sottoscritto con Intesa un contratto che prevede in caso di successo dell’opa l’acquisto di un ramo d’azienda composto da circa 1,2 milioni di clienti distribuiti sui 400-500 filiali e sale a 1886 morti il bilancio delle vittime legate al coronavirus ieri 98 i decessi 1807 nuovi casi in diminuzione ottimismo nella ricerca delle di nessuno dei pazienti curato Apuana col plasma raccolto da persone guarite Pechino togli dazi sulle attrezzature mediche americane positivo in italiano che vive negli Stati Uniti tra quelli evacuati dalla nave ferma in GiapponeL’Italia si prepara a chiudere due tratte intercontinentali a ridurre progressivamente la flotta intanto sulla ex compagnia di bandiera appesa anche il nodo del faro europeo sul prestito ponte che potrebbe essere al centro di un incontro oggi a Bruxelles Patronelli La commissaria vestager aritali oggi la De Micheli incontra il governatore sardo Solinas mentre lavoratori vedranno consiglieri regionali e sindacati sulle intercettazioni Renzi avverte non vedi i numeri per un conte Terni per andare lezioni la sfida tra Salvini e le sardine si sposta oggi a Napoli parlerò di lavoro e sicurezza per me leader della Lega non avrai voti del Sud Beach insultato per anni afferma ordine Partenope accordo nella maggioranza cambiare il DL Salvini sui migranti e sicurezza ma non c’è ancora d’Intesa su un testo che mi chiede di non vanificare gli effetti positivi dei provvedimenti sul caso operarsi il leader della Lega presenta la sua memoria difensiva e afferma che l’Italia non aveva competenza obblighi oggi la riunione della giunta per le immunità in attesa dell’autopsia fissata oggi per stabilire comecause della morte di Aurora Gli inquirenti hanno acquisito il referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Viterbo dove la sedicenne di Montefiascone era andata poche ore prima del decesso i carabinieri hanno ascoltato ieri muore i familiari a cui la documentazione la devi Palermo sta eseguendo un provvedimento restrittivo emesso nei confronti di 8 presunti affiliati alla famiglia mafiosa dell’Arenella i carabinieri di Bari e Foggia stanno invece eseguendo un’ordinanza di custodia in carcere a carico di 6 persone accusate di aver illecitamente smaltiti rifiuti all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano sport nel posticipo della quinta giornata di ritorno della Serie A di calcio il Milan batte 10 il vino Coldiretti i rossoneri scavalcano il Napoli agganciano Parma e Verona Champions League stasera le partite degli ottavi di finale con Atletico Liverpool Dortmund Paris saint-germain domani l’Atalanta sfida E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

