Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta ascarelli Intesa Sanpaolo ancora protagonista del RisiKo bancario con un’offerta sorpresa tubi banca che appena presentato il suo nuovo piano industriale alle 2022 la banca guidata da Carlo Messina ha lanciato nella notte un’offerta pubblica di scambio volontario sulla totalità delle azioni di UBI Banca Un’operazione non concordata ma nemmeno stile finalizzato a consolidare la leadership di casa nel settore bancario con un gruppo in grado di realizzare utili superiori ai 6 miliardi di euro alle 2022 per esplodere una bomba carta davanti al cancello di ingresso dell’abitazione di un suo coetaneo i carabinieri Scoprono che dietro il grave atto intimidatorio c’erano questioni di rivalità lui è la vittima del Raid si contendevano le attenzioni di una ragazza cosìdella stazione di Marigliano Napoli hanno arrestato per danneggiamento aggravato un 21enne incensurato del tutto l’espressione durante la notte a Mariglianella i carabinieri hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e sono riusciti ad identificare trovare l’autore del gesto arrestato il 21enne è stato giudicato con rito direttissimo con l’accusa di danneggiamento aggravato processo di sbarco dalla nave Diamond Princess ancora nella Baia di Yokohama per quelli passeggeri che risulteranno negative al coronavirus inizierà da mercoledì o domani e si completerà entro tre giorni l’ho detto il ministro della Salute cato durante una conferenza confermando che i test sono stati Condotti su tutti i circa 3200 passeggeri della nave gli esiti dei laboratori sulla totalità degli occupanti verranno Resi noti entro venerdì Portata alla luce nel 1933 fortemente danneggiata dal terremoto dell’Irpiniariapre al pubblico per la prima volta dopo 40 anni a Pompei la casa degli amanti gioiello Nico delle sito archeologico Campano il solo di cui si sia conservato quasi completamente il secondo piano ad annunciarlo il ministro della cultura Franceschini che oggi sarà Pompei per illustrare alla stampa alla fine dei lavori di messa in sicurezza avviata nel 2014 con il grande progetto fino a teatro per la maggior parte con fondi europei e in corso di esecuzione un’operazione della Guardia di Finanza di Brescia coordinata dalla procura e con il supporto del Servizio Centrale investigativo criminalità organizzata Roma chi ha coinvolto un centinaio di persone ha portato all’arresto di 22 indagati per associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità finalizzata alla frode fiscale ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa