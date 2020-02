Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli C’erano anche tre italiani e due italo-brasiliani tra gli oltre 2200 passeggeri a bordo della nave da crociera americana westerdam mercati nei giorni scorsi nel porto Giano senza controlli particolari ho alcuna forma di 40 e la la notizia anticipata da repubblica.it è stata confermata da fonti informate a bordo della nave C’erano almeno una persona 13 anni americana positivo al coronavirus che tra italiani potrebbero già essere rientrato in Italia mentre i due Italo brasiliani in Brasile verifiche Sono in corso e sono 88 nuovi casi i risultati positivi al Virus dopo gli ultimi testa tra le persone a bordo della Diamond Princess la nave da crociera ferma largo del Giappone lo riferisce il governo Giappone fra le persone a bordo anche certificatoministro giapponese della Salute c’ho porta un totale di 542 casi di coronavirus riscontrati sulla nave da crociera in quarantena nella Baia di Yokohama possiamo a Milano una ragazza 17 anni è stata aggredita mentre andava a scuola da un toro probabilmente fuggito da un vicino allevamento ad Abbiategrasso la diciassettenne avuto delle contusioni al collo alla schiena è un è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano ma non è in gravi condizioni il toro è stato individuato nei pressi e Sono in corso le operazioni per la cattura Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 i carabinieri un operaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione secondo una prima ricostruzione era impegnato su una condotta idrica Quando è caduto nello scavo è stato travolto dalla terra immediatamente soccorso non è stato possibile per i sanitari del 118 caricarlo a bordo dell’eliambulanza causa delle sue gravi condizioni che non hannostabilizzarlo dopo 8 anni dalla sua chiusura l’aeroporto internazionale di Aleppo nel nord della Siria tornerà a funzionare nei prossimi giorni lo ha annunciato il ministro Siriano dei morti a Lia Mood citato stamani dalla TV di Stato siriana la riapertura dello Scalo aereo civile viene mentre le forze governative sostenute da quelle russe Diet bolla libanesi l’offensiva tu da pesca dialetto contro miliziani anti-regime sostenuti dalla Turchia è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

