Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli sono stati individuati 5 italiani sbarcati in Cambogia dalla nave westerdam sono tutti sotto controllo lo afferma il Ministero della Salute del 5 italiane bordo uno entrato in Italia del monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali non presenta sintomi Aida in isolamento domiciliare volontario un altro rientrato in Germania senza sintomi è in isolamento domiciliare monitorato nella stessa condizione in III italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia gli ultimi due italo-brasiliani sono ancora a bordo viale TIM e sul PIL della Cina per l’anno in corso dal 5,8 al 5,2% a causa delle turbolenze create dall’epidemia del coronavirus all’agenzia di valutazione ha messo in guardiagli effetti della situazione che si ripercuoteranno soprattutto in tutta l’Asia Intesa Sanpaolo ancora protagonista del RisiKo bancario con un’offerta da sorpresas ubibanca.it appena presentato il suo nuovo piano industriale al 2022 la banca guidata da Carlo Messina ha lanciato nella notte una offerta pubblica di scambio volontario sulla totalità delle azioni di Ubi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio questa mattina a Palazzo Chigi con il ministro degli Esteri russo lavrov che subito dopo si è recato alla Farnesina per il bilaterale con Luigi Di Maio si vota a maggio c’è tempo per trovare un accordo non c’è nessun problema così il segretario della Lega Matteo Salvini parlando del dibattito interno al centrodestra sulla scelta delle candidature alle proprie regionali Permettetemi di ringraziare tutti ma in particolare gli studenti da nonna nei loro confronti è da loro ricevuto molto più di quanto abbia cercato di dare in questi annicosì la senatrice a vita Liliana Segre alla Sapienza dove ti viene l’inaugurazione dell’anno accademico e dove le è stato conferito il dottorato honoris causa in storia dell’Europa di tutto grazie per averci seguito appuntamento nel pomeriggio alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa