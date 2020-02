Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli notarili tua T5 italiani sbarcati in Cambogia dalla nave westerdam sono tutti sotto controllo ferma il Ministero della Salute dei 5 italiano e uno è rientrato in Italia se monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali non presenta sintomi è già in isolamento domiciliare volontario un altro è rientrato in Germania senza sintomi è volontario domiciliare monitorato nella stessa condizione III italiano rientrato dalla Cambogia direttamente Slovacchia gli ultimi due italo-brasiliani sono ancora a bordo intanto la protezione civile ha fatto sapere che uno dei 35 italiani che sono a bordo della Diamond Princess è risultato positivo al test del coronavirus A scanso di equivoci noi votiamo la fiducia sul DLazioni come chiesto dal governo per cambiarlo serve il consenso di tutti mi porta a colpi di emendamento spacca la maggioranza si fiducia No provocazioni così su Twitter il presidente dei senatori Italia viva Davide faraone Oggi alla camera si è tenuto un incontro sugli Stati Generali presieduta dal capo politico del 5 Stelle Vito Crimi A quanto si apprende si sta orientando verso un percorso che prevede la tua serve il primo si svolgerà attraverso assemblee regionali e dovrebbe tenersi prima del referendum il secondo step avverrà dopo il referendum al termine di entrambi i momenti saranno previste consultazioni on-line la riunione di Monaco ha confermato l’impegno della comunità internazionale per attuare le conclusioni della conferenza di Berlino l’unica via possibile per la soluzione della crisi Libia quella politica ruolo di Mosca sarà fondamentale per produrre un atteggiamento costruttivo e moderato tra le due parti anche nelle prossime fasi a partire dalla riunione Nel formato55 a Ginevra domani l’ho detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza dopo il vertice italia-russia nel Format esteri difesa il processo nei confronti della Premier israeliano Netanyahu inizierà nel tribunale Distrettuale Gerusalemme il 17 marzo due settimane dopo lo svolgimento delle elezioni politiche Lo ha reso noto la radio pubblica a Cannes premier accusato di corruzione frode e abuso di potere durante la conferenza stampa per l’annuncio delle candidature della sessantacinquesima edizione del David di Donatello che verranno consegnati il 3 aprile sono stati proclamati anche i due primi vincitori che miglior film straniero il David va a fare stai di Bong joon-ho mentre la statuetta per il miglior corto è stata assegnata inverno di Giulio mastromauro ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa