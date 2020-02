Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura un italiano tra quelli della Diamond Princess la nave da crociera ora in Giappone dalla quale domani partiranno 500 passeggeri è risultato positivo al virus sono stati incrociati Intanto i tre italiani sbarcati dalla nave westerdam in Cambogia senza fare il set nonostante a bordo una donna risulta si è contagiata tu non in stato di solamente non risultano colpiti dal virus continuano a fare le condizioni di salute della coppia di cinesi ricoverati da giorni all’ospedale Spallanzani di Roma rinviato a data da destinarsi la bridging auto Show il più grande salone dell’auto in Cina è prevista per giovedì la fine della quarantena 55 italiani da oltre due settimane quindi solamente alla Cecchignola dopo essere rientrati in Italia da One Cambiamo argomento pensiamo che possono considerare amichevole questa operazione del primo giorno parlerò alle persone dicome persone del nostro gruppo attrice consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina la conference call con gli analisti finanziari in cui ha presentato l’offerta per ubik annunciata questa notte Messina precisa anche che non ha alcuna intenzione di aumentare il prezzo perché si tratta di una mossa in linea con le aspettative dell’autorità di vigilanza Intanto è rinviata a data da destinarsi l’incontro in cui il CEO di UBI Banca avrebbe dovuto spiegare dipendenti dell’Istituto il piano industriale appena approvato andiamo in Egitto in caso di Patrick da chi è un’altra fonte di enorme preoccupazione anche in questo caso come per Giulio Reggiani mi domando perché Che cosa ha fatto per creare preoccupazione e soprattutto perché una reazione così forte da parte che egiziana sono le parole del segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni sottolineando che l’ambasciata al Cairo si è subito attivata per seguire il caso economia chiusura L’indice che misura la fiducia degli investitori in Germania è crollata 8,7 punti a febbraio da 26,7 di gennaio è andato nettamente inferiore alle attese degli analisti che in media puntavano su21,5 riflette le crescenti preoccupazioni per l’impatto del coronavirus sull’economia e il commercio globale è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa