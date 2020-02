Ultime Notizie Roma del 18-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spazio all’informazione in studio Giulia voglio non continuare con lo stillicidio di fake news difettucci facciano pure io non mi arrendo prenderò forse meno voti ma non diventerò populista mai perché vai su Facebook il leader in Italia viva Matteo Renzi facendo alzare il livello della polemica all’interno della maggioranza non posso interpretare le dichiarazioni dimensionatori di altre forze politiche non è una gara tra me e un’altra persona La questione non è personale risponde al ministro della giustizia Alfonso Bonafede giornalisti che gli chiedono di commentare la posizione di Renzi anche tu la prescrizione il governo intanto pone la questione di fiducia alla camera sul decreto legge milleproroghe l’argomento dedico questo riconoscimento a mio padre l’uomo più importante della mia vita ucciso per colpa di essere nato polemiche le ignoro così la senatrice a vita Liliana Segre Al termine della cerimoniadurante la quale gli è stata conferita la laurea honoris causa perché la maga tra gli 85 indagati a piede libero dalla Procura di Brescia nell’ambito dell’inchiesta su una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale c’è anche un Monsignore che avrebbe famosi tentativo di aprire un conto allo IOR sul quale depositare i soldi frutto dell’azione eclesiastico risulta indagato tra i denti arrestati ci sono anche tre commercialisti e avvocati ultima notizia in chiusura prima operazione chirurgica al mondo guidata dalla realtà aumentata L’intervento è stato eseguito con successo al Sant’Orsola di Bologna il chirurgo indossava un visore speciale che consente di aggiungere informazioni essenziali sul paziente e guidare il medico durante intervento senza ricorrere a un monitor esterno all’Università di Pisa coordinatrice del progetto europeo Chi ha creato questo visore di nuova generazione impiegato nell’intervento è tutto grazie per averci seguito legno usato alla prossima inizio

