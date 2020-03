Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio Mattarella firma il decreto con l’Italia con le misure urgenti per l’emergenza coronavirus che va ora in Gazzetta Ufficiale servono economia di guerra afferma il commissario Arcuri Whatever it takes incalza Conte L’Unione Europea chiede in coronavirus bond per finanziare l’iniziativa ed urgenza dei governi altre tremila diagnosi di les contagio Intanto ieri in Italia oggi operativa Bergamo un ospedale da campo degli Alpini un altro liquido Cremona da una delegazione vicina e Stati Uniti Ponte Rio del referendum sul taglio dei parlamentari nel testo finale del decreto la norma era nelle prime borse poi era sparita per evitare i rischi di contagio la possibilità di rimandare l’autunno il voto referendum si può dire entro 240 giorni dall’ordinanza che lo ha messo l’ultima data utile sarebbe il 22 novembre le borsesegnali vi piacciano con iniezioni di liquidità della fede gli aiuti all’economia promossi dai governi rilievo oltre col Dow Jones ha più 17:17 il Nasdaq api 623 Tokyo aperto guadagnando lo Shanghai 107 più timida Hong Kong che perdeva quasi 7 punti in Italia la Consob vieta da oggi per tre mesi le vendite allo scoperto su tutto il listino e con una accelerata nelle ultime ore il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 6 mila e il bilancio delle vittime arrivata al 118 Trump ha lanciato un piano da 1000 miliardi per salvare l’economia americana solo 13 nuovi casi quasi tutti di ritorno registra in Cina Dov’è il tasto di guarigione sale al 86% ritrovare piccoli gesti concreti di vicinanze concretezza verso le persone che sono noi più vicine se viviamo questi giorni così non saranno così papà Francesco in un’intervista oggi sulla Repubblica Ho chiesto al signore ferma questa epidemia con la tua mano ho pregato per questo racconta poi Bergoglio weiden spazza via Sandersscendo le primarie democratiche in altri tre stati americani Florida zona l’ex vicepresidente tende la mano all’avversario uniamo il partito paese per battere Trump rifai convince tanto altre primarie repubblicane assicurandosi la nomination nelle convention di fine agosto che mese aumentano i calciatori italiani e stranieri positivi al coronavirus la Uefa ufficializzerà invio di euro 2020 si giocherà a luglio 2021 i campionati nazionali andranno conclusi entro il 30 giugno di questa altre coppe europee dovranno ripartire Entro il 12 giugno resistono invece per ora alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 24 luglio oggi il trio sentirà anche comitati olimpici nazionali e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa