Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio scatta norme del decreto fuori Italia con la pubblicazione di una Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che riporta la data di ieri pur essendo stato pubblicato in nottata il provvedimento è stato firmato questa notte del capo dello Stato è composto da 127 articoli in 67 pagine 5 marcie capitoli misure di potenziamento del servizio sanitario misure a sostegno di lavoro misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario misure a sostegno delle famiglie delle imprese ulteriori disposizioni i leader europei preparano un nuovo piano per l’economia pressing di Conte Whatever it takes control emergenze il responsabile tardare rispondi saremo esposti ai mercati predisponenti il premier indicator una virus mondo un fondo di garanzia europeo per finanziare con urgenza alle iniziative dei governi ma una decisione non è stata presa bomber line e pronti ad altrinuova videoconferenza la prossima settimana ha trovato il piano per chiudere le frontiere esterne Sì al nuovo quadro temporale per mi aiuti di Stato contro il coronavirus bisogna attrezzarsi come per una guerra così sacrificio per evitare il contagio dice il commissario Arcuri è online nuovo modello per le autocertificazioni non l’ho scritta sui controlli per circolare si deve dichiarare anche di non essere positivi in 40 malati in Italia sono 26062 quasi 3000 in più in un giorno 345 morti e 192 guariti 31506 il numero totale di conteggiati i virologi attendono il bidet mia dopo il 25 marzo in questi giorni difficili per i paesi Parlamento non può chiudere deve essere in prima linea non può arretrare come non arretro i medici o altre categorie impegnate nell’emergenza intervistato da Repubblica il presidente della Camera Roberto figo spiega le ragioni per le quali l’attività parlamentare deve andare avanti e sull’ipotesi di voto online presente la complessità del tema ipotizzando invece una comespeciale cui si affidi l’istruttoria di tutte le leggi firma ricatto la deliberazione finale della UIL il papà ha dedicato alla santa messa Santa Marta gli operatori sanitari morti per il coronavirus perché hanno donato la vita nel servizio gli ammalati è invitato tutti alla vicinanza gli uni agli altri nella preghiera nell’aiuto intervistato da Repubblica il papà sollecitato Non sprecare questi giorni difficile ritrovare i piccoli gesti concreti di concretezza verso le persone che sono più vicine poi raccontando il suo pellegrinaggio a piedi a Roma il crocifisso dei miracoli di San Marcello al corso a spiegato di aver chiesto al signore di fermare l’epidemia signore ferma la tua mano il Fondo Monetario Internazionale ha respinto la richiesta del presidente venezuelano Nicolas Maduro di 5 miliardi di dollari per far fronte all’emergenza coronavirus nel paese Sfortunatamente In fondo non è nella sezione di prendere in esame questa richiesta perché non c’è chiarezza sul riconoscimento a livello internazionale del governo venezuelano spiegato in un comunicato e anche a febbraio le vendite di auto sono in calo in Europa le immatricolazioni sono state6,25 meno dello stesso mese 2019 b&b Mestre si chiude con una flessione del 7% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso per Fiat Chrysler calo del 9% rispetto allo stesso mese del 2019 la quota è pari al 7% stabile rispetto all’anno fa nei primi due mesi 2020 fiat-chrysler venduto il 7% in meno dello stesso periodo dello scorso anno la quota 100 1% a65 il centro studi promotor l’impatto della panetteria Sara estremamente dura in marzo e nei mesi successivi e interesserà tutti i mercati dell’area Florida Illinois Arizona nell’ennesimo super martedì delle primarie democratiche Joe biden Patrice spazza via Bernie Sanders si fosse votato anche in Ohio ma il voto è stato rinviato per l’emergenza coronavirus sarebbe stato un Trionfo per l’ex vice presidente americano che ha conquistato 18 stati almeno 1400 delegati tu 1991 necessari per la nomination ora lancia la sfida Trump invitano i demoni del partito il paese con nello sfondo però linkgli oltre 6000 casi di chromavis il rischio di disoccupazione al 20% era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa