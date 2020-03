Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale me e da Roberta Frascarelli li coronavirus lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 300 punti base a 306 rivedendo i massimi da novembre 2018 il rendimento del decennale del Tesò è salito al 2,76% Piazza Affari riduce chi ha segnato in apertura nel primo giorno di blocco totale delle vendite allo scoperto non esco lo ha detto la ministra dei trasporti Paola de Micheli ad Agorà su Rai3 rispondendo alla domanda se il governo pensa di attendere i provvedimenti oltre il 3 aprile valuteremo sulla base dei nomi mi ha detto sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo Gatta ma intanto da subito alle norme del decreto cura Italia con la pubblicazione su un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficialeriporta la data di ieri pur essendo stato pubblicato in nottata domenica o la curva scende o Probabilmente bisognerà valutare l’assunzione di misure un po’ più rigida e lo ha detto l’assessore al Welfare e Giulio gallera su Seven Gold parlando dell’andamento dei contagi da coronavirus Io spero che i sacrifici di molti è l’atteggiamento consapevole dei Lombardi fosse sufficiente aggiunto Io penso che da un lato o si cerca di aumentare le cose nelle ore di punta o magari e chiuderla in altri momenti o se questo non è possibile va contingentato Cioè dovrebbero essere consentito di entrare nei vagoni solo un numero ridotto di persone e agli altri aspetteranno Non vedo alternative sarà da domani che ho speso a Roma il pagamento delle strisce blu a quanto si apprende oggi sarà firmata l’ordinanza in base alla quale parcheggiare nelle strisce blu da domani sarà gratuito già nei giorni scorsi era stata aperta la zona ZTLil coronavirus ormai colpito tutti i 50 stati americani oltre alla capitale federale Washington la pandemia si estesa all’intero territorio statunitense da ieri quando il senatore del West Virginia annunciato il primo caso di contagio nel suo stato lo riporta la BBC on-line fino a martedì il West Virginia era l’unico stato non avere casi positivi confermarti ieri i casi nel paese hanno superato quota 6 mila con il bilancio delle vittime è salito a 118 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento al prossimo

