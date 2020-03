Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli da subito le norme del decreto cura Italia con la pubblicazione su una Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che riporta la data di ieri col essendo stata pubblicata in nottata il provvedimento a misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per Famiglie Lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica d’accordo il 19 è stato firmato questa notte dal Presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l’impianto anticipato nei giorni scorsi il fondo per la sospensione delle rate dei mutui prima casa ora riservato a chi perde il lavoro o subisce un processo in famiglia viene Infatti esteso anche ai lavoratori autonomi ai professionisti che hanno subito una flessione del fatturato di oltre33% riceve una dotazione anteriore di 400 milioni di euro per accedervi basta l’autocertificazione il governo stima che la sospensione delle rate dei mutui estesa anche ai lavoratori autonomi con il decreto possa essere richiesto da oltre 230000 titolari di partita IVA Ovvero la metà degli autonomi Pozzetto di prima casa il 4% dei futures statunitensi è il nuovo ribasso del greggio colpiscono i listini europei nonostante l’annuncio della BCE pronta a nuove misure Parigi meno 5,8% è la peggiore nonostante il blocco alle vendite allo sciopero ininfluente ormai anche in Piazza Affari meno 2,8% il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è collegato questa mattina in videoconferenza da Palazzo Chigi con i commissari per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli e Domenico Arcuri e i ministri Francesco boccia è Roberto Speranza lo si apprende dadella Presidenza del Consiglio i papà dedicato oggi la messa Santa Marta gli operatori sanitari morti a causa del coronavirus vediamo oggi per i defunti coloro che a causa del virus hanno perso la vita in modo speciale vorrei che prega Simo Per gli operatori sanitari che sono morti in questi giorni hanno donato la vita nel servizio agli ammalati e salgono i numeri dell’epidemia di peste in Italia con 26062 chiavi 2989 in più rispetto a lunedì è il numero complessivo dei contagiati compreso vittime guariti è pari a 31506 dei pezzi solo aumentati a 2503 con Fernando l’incremento del 10% che si osserva dal giorno Piero Chiambretti è stato sottoposto al tampone per il coronavirus all’ospedale Mauriziano di Torino dove da domenica sera si trova l’anziana madre poi si va alle 19 secondo quanto appreso da fonti sanitarie gli accertamenti a cui è stato sottopostolo showman Torinese hanno dato esito negativo il presentatore dovrà quindi effettuare un nuovo tampone nella giornata di oggi e terrore tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

