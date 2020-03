Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è di un milione di persone controllate 43000 denunciate il bilancio della prima settimana di controlli realizzati dalle forze dell’ordine in seguito ai provvedimenti per il contenimento della diffusione del coronavirus e quanto emerge dai dati del Viminale La grande maggioranza delle denunce riguarda cittadini che hanno infranto l’articolo 650 del Codice Penale non avendo rispettato un provvedimento dell’autorità sono cioè stati trovati in giro senza motivazioni valide ieri sono state controllate 187455 persone 8089 sono state annunciate in base all’articolo 650 altri 204 per falsa attestazione a pubblico ufficiale il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato quota 200 milaoltre 8000 lo riporta L’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University per l’esattezza e contagi sono ora 201400 36 e i morti 2006 le persone guarite finora sono 82032 il decreto del governo a cui abbiamo dato suggerimenti è solo un primo passo e non basta È impensabile per pagare le tasse agli italiani Giada questo venerdì è impensabile che €600 per gli autonomi siano sufficienti ed è inaccettabile lo svuota carceri è urgente migliorare e cambiare il decreto Anche perché la borsa aperta o 100 miliardi nell’ultimo mese non vorremmo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles senza che i parlamentari siano coinvolti ascoltati lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini singoli dirigenti l’apertura di un istituto significa far circolare persone per strada e andare nella direzione opposta a quella necessaria per contenere il contagio dopo 20 giorni di sospensionedelle lezioni il ministro zolina che sostiene che c’è ancora qualche studente che ha dimenticato i libri in classe fa come Ponzio Pilato lavandosi le mani e lasciando decidere ad altri ma siamo la Repubblica Italiana o Siamo su Scherzi a parte lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella bucalo Paola Frassinetti e Federico mollicone Il decreto varato dal governo e di importanza per il paese Adesso tocca al parlamento a fare la sua parte Nessuna emergenza può inficiare la nostra democrazia parlamentare tutto il Parlamento e tutti i singoli parlamentari nell’iter di commissioni aula vengano messi nella condizione di svolgere la propria funzione così come sancito dalla costituzione così in una nota il senatore Francesco verducci vice presidente commissione cultura del Senato l’emergenza coronavirus e le disposizioni emanate dal governo per contenere gli fondersi della contagio hanno bloccato l’intero paese i disagi sono parecchie tra gli altri guardanoquanti hanno necessità di circolare in auto in moto Ovviamente nel rispetto dei vincoli delle cosiddette comprovate esigenze lavorative o segretaria ma sprovvisti di patente di guida valida tutti coloro che hanno una patente scaduta e che stia per scadere spiega il Ministero possono stare tranquilli La validità del permesso di guida Sara prorogata fino al 30 giugno 2020 quindi nulla di cui preoccuparsi se abbiamo la patente scaduta o in via di scadenza possiamo circolare liberamente è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

