Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato quota 200 mila con oltre 8000 decessi ultimo bollettino della John Hopkins University per l’esattezza contagi sonora 201400 e i morti circa 8 mila le persone guarite finora sono quasi 83 mila Intanto il coronavirus E ormai colpito tutti gli Stati Uniti e i casi nel paese hanno superato quota Washington serve una crisi economica potenzialmente peggiore di quella del 2008 con una disoccupazione al 20% in Africa la prima vittima sotto il sarà in Burkina Faso in tutta l’Africa 576 casi di kodi 19 15 morti in Egitto Algeria Marocco Sudan E appunto Burkina Pescatore le norme del decreto pura Italia con la pubblicazione su un’edizione straordinaria della Gazzettail provvedimento è stato firmato questa notte del capo dello Stato 127 articoli di legge in 67 pagine per 5 Maxi capitoli misure di potenziamento del servizio sanitario misure a sostegno del Lavoro misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario chiusure fiscali a sostegno delle famiglie delle imprese ulteriori disposizioni Intanto sono saliti a 2629,3 % dei casi totali gli operatori sanitari contagiati da una rielaborazione della fondazione gimbe aggiornata sui dati dell’Istituto di sanità un numero enorme si fa notare visto che è una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese sono Intanto il numero dei miei hanno perso la vita sono Mattia 57 anni segretario della federazione dei medici di medicina generale di Lodi via 76 anni un medico manager che lavorava a Cremona è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

