Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 18:10

il governo sta valutando di rafforzare gli strumenti per difendere le aziende strategiche italiane nel tempo dell'emergenza coronavirus l'annuncio arriva dal viceministro dell'economia misiani che cita l'esempio della Golden Power se mi chiami la crisi obbliga a ripensare anche la politica industriale e la filiera produttiva arginando il fenomeno esternalizzazioni secondo il prossimo decreto attesa ad aprile si dovranno fornire le basi per la ripartenza ci sono decine di miliardi spiega già stanziati per gli investimenti pubblici che sono una delle chiavi di ripartenza nel tempo di un acrostico opera di semplificazione delle regole e delle procedure che la metà degli studenti di tutto il mondo questo momento non ha una scuola in cui andare per via dell'emergenza scatenata dalle epidemie a d'accordo il 19 e l'allarme lanciato dal Unicef intanto da uno studio pubblicato sulla rivista pediatrics si apprende che il 6% deineonati età prescolare si ammala gravemente ma per metà di bambini contagiati infezione lieve più di un bambino tutto dentro il 9% è una malattia più grave che presenta anche polmonite alla radiografia e problemi polmonari ma senza segni di difficoltà respiratoria andiamo a Bologna non si pone ogni 5 minuti 12 Allora il ritmo garantito dal nuovo modo di eseguire il test di positività da coronavirus sperimentato nel capoluogo Emiliano dallo scorso weekend si chiama Tamponi drive-thru e riprendi quanto già provato con successo in Corea del sud è in Australia in testa direttamente a bordo della propria automobile l'altro di Bologna conta tramite questa innovazione di aumentare capacità di effettuare i tamponi razionalizzando al contempo l'utilizzo delle risorse professionali e dei dispositivi protezione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa