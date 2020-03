Ultime Notizie Roma del 18-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il governo sta valutando di rafforzare gli strumenti per difendere le aziende strategiche italiane nel tempo dall’emergenza coronavirus La Luce arriva dal viceministro dell’economia Misya esempio della Golden Power secondo mi chiami la crisi obbliga a ripensare anche la politica industriale la filiera produttiva girando il fenomeno esternalizzazioni e con il prossimo decreto attesa D’Aprile si dovranno porre le basi e la ripartenza ci sono decine di miliardi spiega già stanziati per gli investimenti pubblici che sono una delle chiavi di partenza e tempo di una plastica opera di semplificazione delle regole e delle procedure applicative del decreto cura Italia con la pubblicazione su un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale il provvedimento è stato firmato questa notte dal capo dello Stato 127 articoli di legge in 77 pagine per 5 Maxi capitolipotenziamento del servizio sanitario misure a sostegno del Lavoro misure a sostegno della liquidità attraverso sistema bancario misure fiscali a sostegno delle famiglie delle imprese ulteriori disposizioni Intanto sono salito 2629 8,3 % dei casi totali gli operatori sanitari contagiati da una rielaborazione della fondazione gimbe aggiornata sui dati dell’Istituto di sanità un numero si fa notare visto che è una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese sono Intanto il numero dei medici che hanno perso la vita Sono a 57 anni il segretario della federazione dei medici di medicina generale di Lodi piazzetta anni un medico manager che lavorava a Cremona è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa