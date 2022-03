Ultime Notizie Roma del 18-03-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora Ester in apertura il presidente russo Putin sente il cancelliere tedesco alla shorts gli dice non colloquio definito dal Cremlino difficile che può definirsi certo amichevole che mosca è pronta a continuare a cercare soluzioni Ma che chi è che temporeggia e avanza proposte sempre più realistiche alle negoziazioni il governo polacco presenterà l’idea di una missione di mantenimento della Pace in Ucraina secondo il portavoce ed oggi diplomatici e funzionari di Russia Bielorussia non potranno più entrare all’europarlamento per loro non c’è più posto nella casa della democrazia annuncia su Twitter e la Presidente del Parlamento Europeo i russi esclusi dagli spareggi di qualificazione mondiali 2022 di fine marzo secondo un portale polacco via che hanno interrotto la partita di pallavolo di Champions League sulla TV russa con i Magila guerra come strumento covid-19 è l’incidenza dei contagi in Italia 725 casi su 100.000 abitanti erano 510 la scorsa settimana lo dice il monitoraggio Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute l’indice di trasmissibilità RT sale a 0,94 da 0,84 questa settimana nove regioni superano la soglia di allerta del 15% per i ricoveri covid sono Abruzzo 19% Basilicata 23,4% Calabria 31,3% Lazio 15,1% Marche 16,4 Puglia 18,8% Sardegna 21 x 123,3 x 100 e Umbria 27,6% nessuna regione supera la soglia del 10% per l’occupazione delle terapie Intensive l’incidenza dei casi supera il valore di 1000 * 100.000 abitanti in tre regioni Calabria Puglia Umbria e a marzo l’Italia esce definitivamente dall’emergenza giornata in memoria delle vittime dell’epidemia alla data del 18 marzo 2020 rimane incinta nella memoriaMi dici il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un’immagine quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiati da un virus Allora ancora sconosciuto che ora chiude il dramma dell’intera pandemia alla memoria delle vittime ci inchiniamo nel dolore dei loro familiari concludi il capo dello Stato si riconosce l’intera comunità Nazionale andiamo negli Stati Uniti spunta un altro video shock un caso analogo a quello di George Floyd anteriore di due mesi ma vittima Edward bronstein 38 anni fermato dalla polizia per un controllo stradale in California nella clip diffusa per ordine di un giudice si vedono agenti stendere a terra l’uomo ammanettato e premere con ginocchia sulla schiena per un prelievo di sangue mentre Lui grida che è pronta a farlo volontariamente che non riesce a respirare poi perde conoscenza e infine muore e tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

