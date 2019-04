Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale giovedì 18 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco i Prefetti possono supplire i sindaci se il contrasto al grado non è efficace questa la sostanza della direttiva di Salvini ai Prefetti Di Maio replica il voto scegliere chi governa il Ministro dell’Interno tira dritto anche sui migranti ho tutta l’autorità per decidere Salvini oggi visita alla tendopoli di San Ferdinando nel reggino Papa Francesco esegue oggi in carcere il rito della lavanda dei piedi è salito ad almeno 205 morti 913 feriti il bilancio delle ostilità in corso in Bibbia secondo la MS oggi richiesto una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU dopo il mancato accordo ieri sulla bozza di risoluzione Conte riferirà invece in Senato oggi sugli incontri avuti con i rappresentanti del governo libico Corea del Nord è stata una nuova arma tattica L’obiettivo è evitarele risorse ci sono sempre L’importante è decidere dove mettere la decisione politica così Tria attesa l’approvazione in consiglio dei ministri del decreto sblocca cantieri nella riunione in programma oggi a Reggio Calabria visto anche il via libera misure urgenti in tema di sanità annunciato Corte notre-dame rimarrà chiusa al pubblico per 5 o 6 anni la cattedrale di Parigi non era assicurata gran parte dei costi per il restauro sarà a carico delle casse pubbliche e la Francia lancia un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della Puglia tra le ipotesi sulle cause dell’incendio un corto circuito degli ascensori delle impalcature Greta thunberg ha dato il via ieri al suo viaggio in Italia la giovane attivista svedese incontrato in vaticano Papa Francesco che va incoraggiata ad andare avanti nel suo impegno contro i cambiamenti climatici Greta oggi stare insieme a te domani in Piazza del Popolo all’alchermes per il clima 120 biciclette genereranno l’elettricità per il palco ed è salito a 29 morti e 28 feritibilancio dello schianto ieri di un bus di turisti tedeschi sull’isola portoghese di Madeira le vittime sono 18 donne 11 uomini una delle quali deceduta in ospedale per le gravi ferite riportate sarebbe stato un altro veicolo prima di finire in una scarpata addosso una casa lo sport stasera alle 21:00 il Napoli ospita l’Arsenale per il ritorno dei quarti di Europa League di Azzurri devono ribaltare il 20 subito andata in campo oggi anche Chelsea Slavia Praga Francoforte Benfica e Valencia Villareal della Champions Tottenham in semifinale con la ex nonostante il KO per il 4 a 3 col Manchester City la finestra tra il Barcellona e Liverpool che ha battuto un A4 il posto alla Juventus l’eliminazione della copia crostata 299 milioni di capitalizzazione in borsa per la serie A Lazio Udinese 2 0 nel recupero Ora settima era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

