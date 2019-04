Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuove frizioni al governo stavolta l’oggetto del contendere l’IVA l’obiettivo evitarne lo metto ma il rischio di un deciso rialzo dell’imposta sui consumi Resta al centro dell’attenzione della politica anche all’interno della stessa maggioranza che se Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono contrario a qualunque rincaro del prelievo fiscale diretto e indiretto che sia meno decisa a fare la posizione del ministro dell’economia Giovanni Tria che ricorda km al momento è confermato in attesa che si trovino alternative l’obiettivo di vita Riazzino tocca la politica il messaggio decidere il da farsi l’IVA non aumenterà è una frase che il ministro dell’economia non pronuncia mai le risorse ci sono sempre L’importante è decidere dove mettere la decisione politica spiega Tria intanto per oggi attesa l’approvazione in consiglio dei ministri del decreto sblocca cantieri nella riunione in programma a Reggio Calabria previsto anche il via libera misure urgenti in tema di sanitàdel premier Giuseppe Conte andiamo all’estero almeno 14 persone sono state uccise da un gruppo armato che ha salito un bus nella regione del velocista nel sud-ovest del Pakistan vicino al confine lo riferiscono i media locali passeggeri secondo la prima ricostruzione sono stati fatti scendere dopo aver verificato la loro identità gli uomini armati di avrebbero giustiziati la pagina al termine di un match memorabile City vince 43 ma non basta per accedere alle semifinali contro l’Ajax due partite che giocherà il Tottenham che si qualifica in virtù della regola dei gol in trasferta visto 1 a 0 dell’andata segreti di sterling Bernardo Silva è vero dunque non servono guardiola per inseguire il sogno Champions pochettino invece Ringrazia la sorella coreana sono eletti Juventus Fernando Llorente decisivo nella ripresa in Italia non è stato investito è ucciso da una macchina Poi fuggita il piccolo Gabriele il bimbo di 30 mesi morto nel pomeriggio di mercoledì a Piedimonte San Germano nel Frusinate ma sarebbe stato strangolato dalla madrearrestata durante la notte dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone e dei colleghi della compagnia di casino con la cosa di omicidio volontario uno sguardo alla borsa quella di Shanghai in l’indice composit segna nelle prime battute un calo dello 0 15 a 3258,07 punti mentre quello di scienze non ce l’ho 0,01 tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa