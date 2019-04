Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per via Tripoli Dopo la pioggia di missili lanciati da Khalifa haftar che in piena notte hanno centrato un’area densamente popolata di Slime a ridosso del cuore della capitale che sono esplosi non troppo distanti dall’ ospedale del Municipio i leader del governo di unità nazionale fayez al-sarraj ha bollato il maresciallo come un criminale di guerra mentre da Bengasi le forze ostili all’intesa Nazionale mediata da loro hanno puntato l’indice contro i terroristi riferendosi difensori litri po’ dura la condanna del inviato Delon in Libia Cassano salamence l’uso indiscriminato di armi Esplosive in aria civile costituisce un crimine di guerra l’uccisione di persone innocenti è un eclatante violazione l’altro Diplomatic giorni fa etichettato l’offensiva di star come un colpo di stato non ha perorato stato la responsabilità al Maresciallo ma è certo che è drammatico bombardamento notturno sarà il centro del dibattito aperto al consiglio di sicurezza ONUdenunciato dagli ospedali dove sono stati portati i cadaveri ricoverati feriti parla di almeno 7 morti tra i quali 5 donne 35 feriti diversi ancora in gravi condizioni il drammatico prezzo di sangue pagato dalla stazione e di oltre 200 vittime cresce di migliaia al giorno il numero degli sfollati arrivato a 25000 persone andiamo in Italia è stato arrestato dai carabinieri la mamma del piccolo Gabriel bimbo di due anni e mezzo di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone morto ieri pomeriggio a chiamare i soccorsi la madre che ieri aveva parlato di un’auto pirata che avrebbe investito è ucciso il bimbo secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Colonnello Fabio Cagnazzo Comandante Provinciale la ventottenne avrebbe invece cercato di far tacere il piccolo che piangeva chiudendo gli la bocca con una mano e poi lo avrebbe strangolato Il tutto sarebbe accaduto durante una passeggiata nei pressi dell’abitazione della Nonna materna del bimbo il magistrato Valentina Maisto della procura di Cassino disposto lo stato di fermo per la donna con l’accusa di omicidio volontario è disposto il suo trasferimento nel carcere diInoltre lo stesso Sostituto Procuratore ha disposto che sul corpicino del bimbo venga effettuata l’autopsia torniamo all’estero vacanza finita in tragedia nell’isola di Madeira in Portogallo dove turistico si è ribaltato causando 28 morti e diversi feriti alcuni molto gravi terribili immagini immediatamente rimbalzata sui social dei pullman distrutto diverso su di un lato con attorno ai corpi senza vita dei turisti sigla stati fuori impazza ancora tornando in Italia la richiesta di processo nei confronti di 8 Carabinieri tra i quali anche alcuni ufficiali stata firmata dal procuratore capo Giuseppe Pignatone e dal sostituto Giovanni musarò nell’ambito dell’inchiesta avvenuti dopo la morte di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto avvenuto a Roma a seconda delle posizioni presunti reati contestati sono di falso messa denuncia favoreggiamento è che lui era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

