Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il segretario dei trasporti della Lega Armando Siri indagato per corruzione della procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo secondo l’accusa avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel 2018 che avrebbe favorito l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili norma mai approvata si replica Non ne ho idea Non so di cosa si tratti devo prima leggere e capire Ho letto di nomi che non so Sicuramente non c’entro niente con vicende che possano avere risvolti penali mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi sono tranquillo ha detto sì ma attenzione con il Movimento 5 Stelle Di Maio chiede le dimissioni per ragioni etiche e politiche Salvini chiude piena fiducia È assurdo lo conosco lo stimo Non ho dubbioperaltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel documento di Economia e Finanza intanto si ragiona sul fronte t’ha se c’è un contratto di governo ma c’è prima di tutto il rispetto degli italiani noi non aumenteremo l’IVA per dire che abbiamo fatto la flat Tax queste le parole del vice premier Di Maio sull’aumento dell’IVA con il viceministro Castelli e Garavaglia stiamo lavorando per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia aggiunto Di Maio spiegando A proposito delle dichiarazioni di ieri del ministro Spero che sia stato frainteso c’è un impegno del movimento di non farla aumentare ha detto riferendosi all’iva intanto gli ordinativi dell’Industria nel mese di febbraio sono tornati a calare segnando un ribasso del 2% rispetto a gennaio lo rileva l’Istat spiegando che il dato riflette una leggera contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno meno 0 e 4% e una più marcata diminuzionequella arrivate dall’estero meno 6% anche su base annua si registra una flessione complessiva del 29 x 100 su cui pesa una perdita del 7% sul estero pensione liquidata dall’INPS con decorrenza primo trimestre 2019 sono state oltre 93 Mila con un calo del 16% rispetto al primo trimestre del 2018 andiamo in Libia è salito ad almeno 205 morti e 913 feriti il bilancio delle ostilità in corso nel paese secondo l’organizzazione Mondiale della sanità oggi richiesta una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU dopo il mancato accordo di ieri su una bozza di risoluzione con te Riferirò Invece questo oggi in Senato sugli incontri avuti con i rappresentanti del governo politico in Corea del Nord è stata attestata una nuova arma tattica in Pakistan un assalto ad un bus ha provocato 14 morti tra i passiè tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa