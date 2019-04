Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Luigi in studio è indagato per corruzione della procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo il Sottosegretario ai trasporti della Lega Armando Siri secondo l’accusa avrebbe ricevuto per modificare una norma da inserire nel documento Economia e Finanza 2018 che avrebbe favorito l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili norma approvata Non ho idea di cosa si tratti Mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi ha detto Siri ma attenzione con i cinque stelle con il vice premier Di Maio che chiede dimissioni per ragioni etiche Tuttavia Salvini chiude piena fiducia in Siri è assurdo Non ho dubbio alcuno stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel documento di Economia e Finanzaelezioni europee La lega si conferma primo partito in Italia con più eletti alla Futura euro camera con 26 seggi ma Cala rispetto alla precedente rilevazione a fine marzo Al 32% al 31 e 4% lo rivela la nuova proiezione del Parlamento Europeo che include rispetto alla rilevazione a fine marzo i dati dei britannici è il secondo partito nell’Unione Europea dopo la stessa sede u n 36 il MoVimento 5 Stelle sale rispetto a fine marzo a 18 seggi mentre il PD a 16 dai 17 precedenti Forza Italia stabile a 87 il rettore di Notre Dame Monsignor Patrick annuncia l’intenzione di far costruire una cattedrale provvisorie in legno sul sagrato di Notre Dame voglio che sia un luogo bello Un po’ simbolico attraente per accogliere i fedeli e turisti ha detto il Monsignore responsabile della cattedrale andata in fiamme intervistato dall’emittentela Cattedrale rimarrà chiusa al pubblico per cinque o sei anni non c’è assicurazione La Francia lancia un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della Guglia tra le ipotesi sulle cause delle fiamme un corto circuito degli ascensori delle impalcature per la cronaca è stato strangolato dalla madre è piccolo di 2 anni morto ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone fermata la donna Una ventinovenne accusata di omicidio è stata condotta in carcere la tragedia accaduta ieri pomeriggio La donna ha raccontato al 118 che il piccolo era stato investito da un’auto poi secondo una prima ricostruzione degli inquirenti la donna avrebbe ucciso il piccolo di appena 28 mesi prima stringendo il collo e successivamente il coprendosi la bocca per non farlo respirare provocando così la morte per asfissia è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

