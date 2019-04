Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione che in studio è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo il Sottosegretario ai trasporti della Lega Armando Siri secondo l’accusa avrebbe ricevuto il denaro per modificare una norma da inserire nel documento di Economia e Finanza del 2018 che avrebbe favorito l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili mai approvata Siri si difende Non so di cosa si tratti Mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi Marconi 5 Stelle attenzione con il vice premier Di Maio che chiede le dimissioni per ragioni politiche Taglia corto l’altro vicepremier Matteo Salvini leader della Lega piena fiducia in me Siri è assurdo lo conosco lo stimo stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanchele dette ha detto Salvini secondo I magistrati Siri avrebbe ha servito le sue funzioni e i suoi poteri ad interessi privati l’IBAN non aumenterà per la flat Tax lo assicura il vicepremier Di Maio con i viceministri castelli e Garavaglia stiamo lavorando per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia ha detto Di Maio spiegando che a proposito di migrazioni di ieri del ministro Tria Spero che sia stato frainteso c’è un impegno nel movimento di non farlo aumentare ha detto riferendosi al l’IVA per quanto riguarda la sicurezza qualora La Gazzetta di Palermo si dovesse adeguare alla direttiva del Ministero dell’Interno a dirlo al tribunale amministrativo sulle cosiddette zone rosse Questo è un segno del involuzione politica di questo ministro si parla di Acciai balordi mi chiedo Qual è l’espressione giuridica queste le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando in conferenza stampa in merito all’immigrazione annunciato Orlando un esposto alla corteVai a contro il disegno eversivo del Ministro dell’Interno in Libia è salito ad almeno 205 morti 913 feriti il bilancio delle ostilità in corso nel paese secondo l’organizzazione Mondiale della sanità oggi richiesta una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU dopo il mancato accordo di ieri su una bozza di risoluzione il premier Conte riferirà invece in Senato sugli scontri avuti con i rappresentanti del governo libico in Corea del Nord è stata testata una nuova arma tattica mentre in Pakistan un assalto ad un bus è costata la vita 14 passeggeri è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa