Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha disposto il ritiro delle deleghe al Sottosegretario Armando Siri in attesa che la vicenda giudiziaria contorni di maggior chiarezza ha indagato per corruzione della procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo secondo l’accusa avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel documento di Economia e Finanza del 2018 per favorire l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili norma però mai inserita all’interno delle beffe per il ministero un’inchiesta per corruzione in forma in queste ore massima attenzione e cautela Siri intanto allontana le accuse ho sempre anel rispetto della legge e attenzione però con i cinque stelle con il vicepremier Di Maio che ne chiede le dimissioni per ragioni etiche e politiche Taglia corto l’altro vicepremier Salvi lo conosco lo stimo non ho alcun dubbio stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel documento di Economia e Finanza ha detto Salvini parlando delle elezioni europee lega Si conferma primo partito in Italia con più eletti alla camera con 26 seggi Cala però rispetto alla precedente rilevazione a fine marzo dal 32% al 31 e 4% questo per effetto dell’inclusione nei dati dei voti dei britannici del Rocio è il secondo partito nell’Unione Europea dopo la sua sede u con i 5stelle salgono rispetto a fine marzo a 18 seggi mentre il Partito Democratico Cala da 17 a 16 seggi Forza Italia stabile A8per l’Istat sono calati gli ordinativi dell’Industria nel mese di febbraio un ribasso del 27 * 100 rispetto a gennaio il dato riflette una leggera trazione delle commesse provenienti dal mercato interno meno 0 e 4% da una più marcata diminuzione di quelle arrivate dall’estero meno 6% su base annua la pressione complessiva ed 29 x 100 e pesa una perdita del 7% sul mercato estero andiamo in chiusura con la cronaca è stato strangolato dalla madre il piccolo di 2 anni morto ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone è stata affermata la donna Una ventinovenne accusata di omicidio ed era in carcere la tragedia si è consumata ieri pomeriggio la donna aveva raccontato al 118 che il piccolo era stato investito da un’auto poi tu gita secondo le analisi però la donna avrebbe ucciso il piccolo prima stringendo gli il collo poi coprendoprovocandone la morte per asfissia è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa