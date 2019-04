Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo giovedì 18 aprile in studio Giuliano Ferrigno Economy Alitalia il terzo paese più vecchio al mondo con un’età media di 43 anni un fenomeno che riguarda il numero di lavoratori con conseguenze sui conti pubblici su altri settori dell’economia spendono meno dall’abbigliamento alla ristorazione è l’analisi di nudi il secondo la quale inoltre l’intervento del governo sulle pensioni aumenta la pressione sui conti pubblici l’impatto negativo dell’invecchiamento sulle finanze pubbliche nei prossimi decenni Cambiamo argomento tanta gente importante si congratula con me ma non so di che cosa si congratula i milioni di studenti sono andati in sciopero per il clima è nulla è cambiato le missioni continua come prima allora perché queste persone importanti si congratulano con me sono le parole di Greta thunberg nel suo intervento ad un convegno oggi al Senato Dov’è la presidente casellati l’ha ringraziata per il tuo coraggio Noi siamoPiazza non è per farti tanti ma perché vogliamo che voi andate lo facciamo per rinforzarsi dei nostri sogni e delle nostre speranze Le parole della giovane stilista svedese la cronaca quasi 110 dosi di cocaina è una pistola rubata sono state trovate dalla polizia nascosta nelle tombe del verano storico cimitero di Roma dopo un inseguimento è una perquisizione sono stati trovati anche bilancini di precisione è materiale per il confezionamento della droga sulla pistola un caricatore con cartucce calibro 9 x 21 Al termine delle perquisizioni l’uomo che era stato inserito nel cimitero un marmista o meno di 42 anni è stato arrestato l’ultima notizia chiusura l’Italia continua a guadagnare sposi supera gli Stati Uniti nella classifica mondiale sulla libertà di stampa siamo 43 esimi su 180 rispetto al quarantasettesimo posto del 2018 al 52esimo del 2017 di che tira la classifica lancia un monito al Movimento 5 Stelle molti giornalisti italiani sono stati apertamente criticato i risultati per il loro lavoro da rappresentanti politici in particolare da alcuni membri del MoVimento 5 Stelle che non hannovisitato a chiamarli sciacalli senza valore e prostitute per questo scrive l’energia Alcuni di loro oggi c’è la tentazione di autocensurarsi per evitare pressioni da parte dell’universo politico e tutto grazie per averci le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa