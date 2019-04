Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno alla luce delle indagini delle procure di Roma e Palermo con il coinvolgimento della dia di Trapani che coinvolgono il senatore della Lega Armando Siri ministro del MoVimento 5 Stelle delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha disposto il ritiro delle deleghe di Sottosegretario fine attività si legge in una nota del ministero che la vicenda giudiziaria sfuma contorni più chiari secondo il ministro un inchiesta per corruzione in poi in queste ore massima attenzione e cautela parole che fanno alzare la tensione nel governo dopo che Di Maio ha chiesto che ti rimetta e Salvini gli ha confermato la fiducia per i romanzieri nella sua veste di Sottosegretario ha servito l’esecuzione i suoi poteri di interessi privati in particolare avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel Def 2018 per l’erogazione di contributi per le imprese delle rinnovabiliormai approvata il MoVimento 5 Stelle lega impegnano il governo ad adottare misure per il disinnesco Delle clausole di salvaguardia fiscali del 2020 si legge nella risoluzione del Def in linea con il contratto di governo si impegna le sue poteva continuare nel disegno di legge di bilancio per il prossimo anno il processo di riforma delle imposte sui redditi flat Tax di generale semplificazione del sistema fiscale alleviando posizione a carico dei Ceti medi ultime notizie chiusura l’Italia continua a guadagnare il posizione sopra gli Stati Uniti nella classifica mondiale sulla libertà di stampa siamo a 43 su 180 rispetto al 46esimo posto del 2018 al 52esimo del 2017 Malo LG che si occupa di filare La classifica dal Movimento 5 Stelle molti giornalisti italiani sono stati appartamenti criticati insultati per il loro lavoro da rappresentanti politici in particolare da alcuni membri del MoVimento 5 Stelle che non hanno invitato a chiamarli sciacalli senza valore prostitute per questa lunedìmi cedono alle tentazioni di autocensurarsi per evitare infezioni da parte dell’universo politico e tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa