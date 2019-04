Ultime Notizie Roma del 18-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Movimento 5 Stelle e lega impegnano il governo ad adottare misure per il disinnesco Delle clausole di salvaguardia fiscali del 2020 si legge nella risoluzione del Def in linea con il contratto di governo esecutivo a continuare nel disegno di legge di bilancio per il prossimo anno il processo di riforma delle imposte sui redditi flat Tax di generale semplificazione del sistema fiscale alleviando in posizione a carico dei Ceti medi che alla luce delle indagini delle procure di Roma e Palermo con il condimento della dia di Trapani che coinvolgono il senatore della Lega Armando Siri ministro del MoVimento 5 Stelle delle Infrastrutture Danilo Toninelli il ritiro delle deleghe di Sottosegretario in attesa ti legge nella nota del ministero che la vicenda giudiziaria assume contorni più chiari secondo il ministro un inchiesta per corruzione impone infatti in queste ore in massima attenzione e cautela parole che fannoattenzione nel governo dopo che Di Maio ha chiesto che scrivi più di metà in termini gli ha confermato la fiducia per uscirne di Roma Siri nella sua veste di Sottosegretario pubblico ufficiale al servizio le sue funzioni se potete gli interessi privati in particolare ha ricevuto denaro per modificare una mamma da inserire nel Def 2018 per l’erogazione di contributi delle imprese delle rinnovabili norma approvata ultima notizia in chiusura Il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta in competizione per la palma d’oro al 72esimo Festival di Cannes dal 14 al 25 maggio La selezione è stata annunciata Parigi dal delegato è un personaggio molto complesso ho tentato di fare un primo aperto e anche il tuo gradimento deve essere visto in quest’ottica stranamente una personalissima e al tempo stesso aggettivo un film cinema senza ideologia nei retorica commentando La scelta è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa